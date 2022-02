Pocas certezas a la hora de analizar el impacto económico de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un ataque del que preocupan más sus efectos globales en la escasez de materia primas y la inflación que no en la próxima temporada turística.

Iago Negueruela (conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo).

El conseller evitó ayer centrarse en el coste económico y optó por destacar el plano del coste humano, aunque no niega que la factura económica para toda Europa de un conflicto así va a ser enorme. «No es un día para empezar a valorar la situación económica, las primeras impresiones deben ser sobre las víctimas humanas. Desde luego que va a tener efectos y ya lo estamos viendo las Bolsas pero las valoraciones sobre nuestra economía las deberemos hacer más adelante».

Pau A. Monserrat (economista de Futur Legal y experto en productos financieros).

Pau A. Monserrat explica que las consecuencias económicas para Balears dependerán de cuánto dure el conflicto bélico y de las sanciones que se impongan. «La inflación era ya muy alta a principios de año y si se frena el comercio exterior se incrementarán las tensiones inflacionistas. Habrá que ver las posibles restricciones a la importación de gas o petróleo. Rusia exporta muchas materias primas y algunas, como el aluminio, tienen subidas de precio inmediatas. También se frenarán las reservas turísticas por la incertidumbre», señala.

Luis García Langa (asesor financiero y gestor de Sidiclear Sicav).

García Langa explica que si el conflicto no se prolonga más de dos o tres meses no habrá consecuencias económicas de calado, ya que las Bolsas se recuperarán y solo habrá supuesto más volatilidad. «Si no se produce una invasión real, incluso para los mercados financieros podría ser una oportunidad como lo fue marzo de 2020», explica. Los problemas llegarán si se produce una invasión a todo el país por un largo periodo de tiempo. «En este caso subirá el petróleo, lo que acabará encareciendo los vuelos y puede hacer disminuir el turismo. También subirá la electricidad y la inflación será más alta», indica. Langa considera que las sanciones que puedan imponer la Unión Europea, como expulsar a Rusia del sistema de transferencias bancarias Swift, afectarían negativamente a Rusia pero también a Europa, y se aceleraría el proceso de subida de tipos de interés en la zona euro.

Antoni Riera (director técnico de la Fundació Impulsa).

Antoni Riera reconoce que le preocupan dos cosas del conflicto. «En primer lugar, Europa está haciendo un esfuerzo para posicionarse como un territorio con elevada capacidad de innovación e inclusividad. Por lo tanto, una guerra no es el mejor aliado para esto», ha indicado. En segundo lugar, enfoca su punto de vista respecto a Balears, ya que el mercado ruso «no es muy relevante» en las Islas. «El conflicto afectará a otras zonas del Mediterráneo donde los rusos sí se desplazaban como Turquía», ha indicado Riera, quien ha evitado comentar los posibles beneficios que tendría Balears a nivel turístico de esta situación. «No es la primera vez que Balears mantiene buenos datos de llegadas de visitantes como consecuencia de conflictos geopolíticos pero si esto fuera así, lo relevante no es cuánto turistas van a llegar», ha afirmado, para después pedir que se deje de lado el cuánto y se piense en el cómo.

Antoni Mercant (presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca).

«Las exportaciones de Mallorca a Ucrania son, en la actualidad, anecdóticas, apenas 300.000 euros en productos relacionados con el calzado, perlas y licores. En problema real son las consecuencias capilares del conflicto, en especial en lo que hace referencia al suministro de gas, encarecimiento de los fletes y retrasos en la entrega de productos». Con respecto a su eventual impacto en la industria turística, Mercant señala que «todavía es pronto, pero dependerá del incremento del precio del combustible en los aviones».

María José Aguiló (vicepresidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca).

Desde la FEHM lamentan «el coste humano y social» de este conflicto. Con respecto al coste económico, Aguiló señaló que «es evidente, y ya se ha visto reflejado en algunas Bolsas, que va a tener importantes efectos económicos y consecuencias que todavía hoy no se pueden estimar pero que van a lastrar la recuperación económica».