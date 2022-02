El cónsul honorífico de la Federación Rusa en Baleares, Sebastià Roig, comentó este jueves con suma cautela el estallido bélico entre Rusia y Ucrania. «No me esperaba este desenlace», reconoció el representante de Rusia en las Islas «donde tenemos censados más de 4.000 ciudadanos en todo el Archipiélago». Con respecto a las consecuencias del enfrentamiento armado, el representante consular admitió que «hay preocupación», según les han transmitido sus interlocutores con los que ha conversado tanto dentro de Rusia como aquí en Baleares. Roig puso especial énfasis en señalar que a pesar de la tensión que se vive en la zona «no me preocupa la convivencia entre las comunidades rusa y ucraniana, pienso que no habrá ningún tipo de problemas», al tiempo que añadía que «las oficinas del Consulado están abiertas a todos los efectos».

Otro de los aspectos que comentó Sebastià Roig hizo referencia a la acogida de niños para el próximo verano por parte de la ONG Infants del Món que preside. «Si el tema se normaliza en pocas semanas creo que no habrá problemas este verano», indicó Roig, que recordó que desde mediados de la década de los año 90 «hemos traído alrededor de 1.300 niños» desde las áreas de Chernobil, los Urales o Siberia, además de llevar médicos de Mallorca a la zona.