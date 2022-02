Rafa Nadal: «Me parece increíble que haya guerras en el siglo en el que estamos»

El tenista español Rafa Nadal, que ha avanzado esta madrugada a semifinales del torneo de Acapulco, ha reconocido que le resulta «increíble» que «en el siglo en el que estamos haya guerras», y ha deseado que la ofensiva rusa en Ucrania acabe «ya» y haya «los menos afectados posibles». «No puedo opinar como tenista, puedo opinar como ciudadano. Solo tengo una opinión; no quiero hablar de culpables o de cuál es el problema, pero a estas alturas y en el siglo que estamos, me parece increíble que haya guerras. Se me escapa de mi cabeza, no lo puedo comprender», señaló en rueda de prensa. Además, deseó que el conflicto termine cuanto antes y sin grandes pérdidas humanas.

«Ojalá que se termine lo antes posible es lo que deseo, que haya los menos afectados posibles, las menores pérdidas posibles y ojalá se termine ya. Son noticias desoladoras e incomprensibles», manifestó. En otro orden de cosas, el balear habló sobre su partido de cuartos de final ante el estadounidense Tommy Paul (6-0, 7-6(5)). «El primer set ha sido uno de los mejores que he jugado en mucho tiempo. Ha sido fantástico en todos los sentidos; no existe la perfección en ningún caso, pero estaba muy cerca de ello en el primer set. Ha ido todo fluido, mi posición en pista era muy buena», declaró. Ahora, buscará el pase a la final ante el próximo número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev, al que remontó hace unas semanas una épica final del Abierto de Australia. «Estamos en un torneo diferente, en condiciones diferentes», recordó. «El rival es de máxima exigencia, muy difícil, el número uno del mundo. Ya vimos lo duro que fue ganarle en Australia, está jugando muy bien. Soy consciente de que tengo que estar al 100% para tener alguna opción. Estoy con ganas de jugar el partido», finalizó.