Después de dos días de conflicto armado, tras el ataque de Rusia a Ucrania, ambos países se afanan a recopilar y dar traslado de pruebas que puedan demostrar que el uno cometió crímenes de guerra contra el otro. La Embajada de Rusia en Francia ha hecho entrega este viernes de una serie de materiales y documentos en los que muestra presuntamente pruebas de crímenes de guerra y lesa Humanidad por parte de las tropas ucranianas en la región de Donbás, en el este del país. Al tiempo, Ucrania, en colaboración con la Fiscalía, trata de aportar documentos que demuestren la comisión de ese mismo delito ante el Tribunal Penal Internacional.

«La Embajada de Rusia en París remitió al Ministerio de Exteriores de Francia materiales fotográficos que muestran crímenes de lesa Humanidad y de guerra en Donbás, y la responsabilidad de cometerlos recae en las autoridades de Ucrania», ha señalado en un comunicado la misión diplomática rusa. Así, un portavoz de la legación diplomática ha especificado que estos materiales han sido también enviados a los principales medios de comunicación y organizaciones humanitarias del país. La medida llega después de que un Comité de Investigación Ruso indicara que existen indicios suficientes de crímenes de guerra por parte de militares ucranianos desde 2014.

Este mismo viernes, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha asegurado que las autoridades ucranianas, junto a la Fiscalía, están recopilando pruebas para denunciar a Rusia por la presunta comisión de crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, Kuleba se ha hecho eco de un ataque contra una guardería y un orfanato y ha recalcado que se trata de crímenes de guerra y una violación del Estatuto de Roma. «Junto a la Fiscalía, estamos recopilando este y otros hechos que enviaremos inmediatamente a La Haya», ha indicado Kuleba, que ha considerado que «la responsabilidad es inevitable».

Este viernes, la fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, ha denunciado que las fuerzas rusas han disparado proyectiles contra la ciudad de Vorzel, cerca a Kiev, y que uno de ellos ha alcanzado un orfanato en el que viven 50 niños. En Facebook, Venediktova ha detallado que los niños y el personal del orfanato no se encontraban en las instalaciones, pero ha precisado que, por el momento, los menores no han sido evacuados y no hay refugios antiaéreos ni sótanos cercanos. No obstante, la Fiscalía ha intervenido y ya se barajan medidas para desalojarlos. Este mismo viernes, el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha recordado este viernes a las autoridades ucranianas y rusas que tiene jurisdicción para juzgar actos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la Humanidad en territorio ucraniano.