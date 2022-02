La negociación de un alto el fuego en Ucrania en la frontera ucraniano-bielorrusa comienza a primera hora de este lunes, en el quinto día del ataque lanzado por Vladímir Putin. Parecía que ambos países no alcanzarían un acuerdo sobre dónde celebrar el encuentros, después de que el presidente ucranio descartara por activa y por pasiva el ofrecimiento de que fuera Bielorrusia, en mitad de una nueva amenaza por parte del presidente ruso, quien ordenó este domingo poner en un «régimen especial de servicio» a las fuerzas de disuasión estratégica del país en respuesta a «los agresivos comentarios formulados por los líderes de la OTAN». Las fuerzas de disuasión están especializadas en el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero de gran alcance, y responsables del control habitual de armas nucleares y convencionales.

El portavoz del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Serguéi Nikíforov, dijo al portal nv.ua que debido a complejas medidas logísticas, así como a la necesidad de garantizar la seguridad de la delegación ucraniana, esta tardaría aún unas horas en llegar al lugar del encuentro. Este domingo ambos países anunciaron que negociarán en Bielorrusia, un firme aliado de Moscú. Ucrania ha informado que lo hará sin condiciones en el puesto de control Aleksandrovka-Vilcha, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, y que Minsk respondería por la seguridad de la delegación ucraniana.

El presidente de Ucrania explicó que aceptó ese encuentro «para que más tarde ni un solo ciudadano de Ucrania tenga la menor duda de que yo, como presidente, no traté de detener la guerra, cuando había una pequeña, pero aún así una oportunidad». Previamente, Kiev rechazó reunirse con la delegación rusa en Minsk por su implicación en la guerra contra Ucrania. «Si no hubiera acciones agresivas desde su territorio, podríamos hablar en Minsk, pero ahora decimos no a Minsk. Otras ciudades pueden ser sede (de negociaciones)», explicó Zelenski su decisión.

Bielorrusia afirmó que todo está preparado en la sede que debe acoger en la frontera ucranio-bielorrusa las negociaciones entre Rusia y Ucrania para detener la guerra lanzada por el Kremlin el pasado jueves. El portavoz del Ministerio bielorruso de Exteriores, Anatoly Glaz, señaló hoy a la agencia oficial BELTA que la reunión comenzará tan pronto como todas las delegaciones lleguen al punto de encuentro, cerca del río Pripiat. «En Bielorrusia está todo listo para acoger las negociaciones ruso-ucranianas. Esperando a las delegaciones», escribió la diplomacia bielorrusa en un tuit con una fotografía de la sede de la reunión, provista de una larga mesa y de las banderas de los tres países.

⚡️El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia publica una foto de la sala preparada para las negociaciones Rusia-Ucrania



Se espera que las conversaciones comiencen en breve. pic.twitter.com/fJXu1gnpPT — Fede Rores (@FedeRores) February 28, 2022

Mientras en Europa, los ministros de Exteriores se reunirán este lunes para abordar la situación en Ucrania por la invasión de Rusia, tal y como ha señalado la titular española de dicha cartera en España, Margarita Robles. Robles ha precisado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el «objeto fundamental» de la cita es «coordinar todas las aportaciones que los distintos países de la UE pueden hacer para ayudar a Ucrania». «La UE en su conjunto va a trabajar coordinadamente para llevar ayuda a Ucrania», ha insistido la ministra.

La Unión Europa destinará 450 millones de euros a financiar el envío de armas letales y munición a Ucrania para ayudar a la población a defenderse de la invasión dirigida por Rusia, un apoyo que sumará a otros 50 millones para material no letal como por ejemplo combustible o material médico.