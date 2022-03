Es difícil entender qué sienten las personas que viven en una Ucrania que tiene sitiada sus grandes ciudades después de varios días de conflicto. Las tropas rusas atacan las principales urbes y dar voz a las personas que allí viven no es fácil. Sin embargo, este martes la periodista ucraniana Daria Kaleniuk tuvo la oportunidad de encararse con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, para expresar su dolor. La mujer, que reconocía que había cruzado la frontera hacia Polonia dos días antes, recriminó en la rueda de prensa que se celebraba en Varsovia que «la OTAN no está dispuesta a defendernos y tiene miedo a la III Guerra Mundial, pero ya ha empezado».

Después de presentarse ante el primer ministro, Daria Kaleniuk recordó que «Járkov, la ciudad en la que estudié, ha sido bombardeada hoy». Justo después opinó que Boris Johnson «está aquí hablando sobre el estoicismo del pueblo ucraniano mientras mujeres y niños están aterrados por las bombas y los misiles que caen del cielo». Después recordó que «los ucranianos piden desesperadamente a occidente una zona de exclusión aérea para proteger nuestros cielos. Pedimos eso y nos dicen que desencadenará la III Guerra Mundial», por lo que la periodista se preguntó: «¿cuál es la alternativa?».

Tras esa pregunta, Daria Kaleniuk advirtió que Boris Johnson fue a Polonia «pero no a Kiev o a Leópolos porque tiene miedo, porque la OTAN no está dispuesta a defendernos y tiene miedo a la III Guerra Mundial», aunque la periodista considera «ya ha empezado». Después de esto, increpó al primer ministro: «usted habla de más sanciones, pero Roman Abramóvich [multimillonario ruso dueño del Chelsea] no ha sido sancionado, está en Londres y sus hijos no están siendo bombardeados». También tuvo palabras para los hijos del presidente ruso, Vladimir Putin, porque «están en Países Bajos, en Alemania, en mansiones». En ese momento de su intervención, entre lágrimas, la periodista preguntó si «están incautadas esas casas», porque ella solo ve «a mi familia y equipo llorando, no sabemos dónde huir».

Ante está intervención, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, no pudo más que agradecer las preguntas de la periodista Daria Kaleniuk y expresar que se alegría «de que haya podido llegar aquí [Polonia]». A parte, solo pudo añadir que «soy consciente de que sienten [ el pueblo ucraniano]que no es suficiente lo que hacemos».