Zelenski: «Rusia quiere borrar nuestra historia»

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló este miércoles que los ucranianos llevan siete noches casi sin dormir por la invasión rusa y acusó a Rusia a querer «borrar la historia» del país. «Llevamos siete noches casi sin dormir o durmiendo mal. Pero llegará el momento y podremos dormir. Después de la guerra, después de la victoria», dijo Zelenski en un mensaje a los ucranianos, difundido en Facebook. El mandatario acusó a Rusia de querer borrar la historia del país, después de un ataque con misiles contra Babi Yar, en las afueras de Kiev, donde los nazis -recalcó- fusilaron en una sola operación a mas de 33.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

«Este ataque demuestra que muchas personas en Rusia no conocen Kiev. No saben nada de Kiev, de nuestra historia. Pero han recibido la orden de borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos nosotros», dijo. Zelenski llamó a los judíos de todo el mundo a alzar su voz contra la agresión rusa. «¿Acaso no están viendo lo que pasa?», preguntó el líder ucraniano y dijo que «el nazismo nace del silencio». «Por eso hay que gritar sobre el asesinato de civiles, sobre el asesinato de los ucranianos», dijo.

El mandatario ucraniano volvió a pedir más apoyo para Ucrania y se congratuló de que incluso la Suiza neutral se haya sumado a sanciones contra Rusia. «¿A qué esperan otros países? Nuestra coalición contra la guerra ha engrosado sus filas con países con los que Moscú podía contar hace una semana», aseveró. «Rusia no puede vencer a Ucrania con bombas y ataques y misiles», dijo.