Uno de los primeros lugares que sufrieron con intensidad las bombas de los carros de combate y la aviación rusa en Ucrania fue Mariupol. Esta ciudad portuaria de importancia capital en el óblast de Donetsk se alza a orillas del mar de Azov en la confluencia de dos ríos y supone una pieza de caza mayor en la estrategia de Vladímir Putin por alzarse con el poder efectivo sobre el territorio vecino. Cuál es la importancia que Putin le ha dado a Mariupol desde el principio de la invasión de Ucrania.

Mariupol ha sufrido el acoso de las tropas rusas desde dos frentes, Donetsk y Crimea. De hecho constituye la última posición de defensa ucraniana en un vasto territorio que uniría la península que Rusia se anexionó de facto en 2014 con las repúblicas populares del Donbás. Recordemos que el conflicto en esta zona del este de Ucrania ha sido utilizado como un pretexto por el Kremlin para escudar su acción bélica fuera de sus fronteras.

Los últimos días han visto una intensificación de los combates y los bombardeos en Mariupol. Allí las autoridades locales han denunciado que los rusos les han cortado el suministro de agua y de electricidad, y que no pueden calentarse. Además la comida escasea, en un contexto que no pocas voces catalogan de crímenes de guerra.

Al principio de este sábado se había decretado un alto el fuego para permitir a la población civil de Mariupol abandonar la ciudad y ponerse a salvo. Sin embargo las hostilidades no han cesado y la evacuación no se ha podido llevar a cabo. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el esperado proceso de evacuación de las ciudades ucranianas de Mariupol y Volnovaja no comenzará este domingo después de que Rusia y Ucrania se acusaran mutuamente de violar el alto el fuego declarado esta mañana por Moscú y aceptado por Kiev para facilitar las salidas.

El CICR, que tenía previsto desplegarse en las rutas de evacuación para garantizar la seguridad de los civiles, ha explicado en un comunicado que «sigue en contacto con las partes para facilitar las salidas» en medio de una situación «descorazonadora». «Cualquier iniciativa que dé a los civiles un respiro de tanta violencia será bienvenida», ha declarado el CICR, quien ha pedido además que los corredores humanitarios destinados a trasladar a la población fuera de peligro «estén bien planificados» y de acuerdo con las partes en conflicto.

Según las milicias de Donetsk, próximas a Mariupol, prácticamente nadie ha empleado hasta el momento el corredor humanitario salvo «17 personas -12 adultos y cinco niños- que han podido salir de la ciudad», según el jefe adjunto de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk, Eduard Basurin. «Nadie ha salido de Volnovaja hasta ahora», ha añadido.