Las negociaciones entre Rusia y Ucrania acaban con pequeños avances

La tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania acabó este lunes con pequeños avances a la hora de mejorar la logística de los corredores humanitarios para evacuar a la población civil, dijo el asesor de la Oficina del Presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak. Hay pequeños avances en «la mejora de la logística de los corredores humanitarios», indicó en su cuenta de Telegram el asesor, quien añadió que continuaron las «intensas consultas» sobre un alto el fuego y las garantías de seguridad. El nuevo encuentro entre las dos partes se produjo en Belovezhskaya Pushcha, en la región bielorrusa de Brest, cerca de la frontera polaca, al igual que en la segunda cita el pasado día 3. También se produjo después de que este lunes por tercera vez consecutiva fracasaran las evacuaciones previstas debido a la violación del alto el fuego humanitario anunciado por Rusia, de cuyo incumplimiento se culparon de nuevo mutuamente ambas partes.

El jefe negociador ruso, Vladímir Medinski, afirmó a su vez que Moscú espera que los corredores humanitarios comiencen a funcionar este martes. «Lo dijimos claramente. Esperamos que mañana estos corredores finalmente comiencen a funcionar. La parte ucraniana nos ha dado garantías de esto», dijo, según la agencia Interfax. Rusia anunció esta mañana un alto el fuego temporal a partir de las 10.00 hora local (07.00 GMT) para abrir corredores humanitarios en Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumy con seis rutas, de las que cuatro acabarían en ciudades rusas como Rostov del Don (ruta por el sur) y Bélgorod (por el este). El plan de evacuación para Kiev también incluye pasar por territorio de Bielorrusia (Gómel y Gden) con posterior transporte aéreo a Rusia. La viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk, dijo este lunes que estas rutas son «absurdas, cínicas e inaceptables».

El jefe del Centro Nacional para el Control de la Defensa de Rusia, el coronel general Mijail Mizintsev, afirmó a su vez que la parte rusa observó las rutas de evacuación con drones y acusó a Ucrania de «no haber llevado a cabo ni un solo paso práctico para la preparación de convoyes humanitarios», según la agencia Interfax. «Nadie llegó a los corredores humanitarios abiertos», sostuvo, y acusó de nuevo a los «nacionalistas» ucranianos de haber impedido la evacuación. «Se ha establecido que los nacionalistas, bajo la amenaza de violencia física, simplemente no dejan salir a los civiles y ciudadanos extranjeros de estas localidades, dijo. Medinski señaló además que las conversaciones con la delegación ucraniana sobre un acuerdo para poner fin a lo que Rusia domina »operación militar especial« en el país vecino continuarán, aunque las expectativas de Moscú no se han materializado. »Nuestras expectativas de las conversaciones no se materializaron, pero esperamos que la próxima vez logremos avanzar de manera más significativa. Las conversaciones continuarán", dijo, según la agencia rusa TASS.