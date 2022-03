Día 27 de la guerra en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este lunes que no será posible "el fin de la guerra" sin una reunión "en cualquier formato" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y ha asegurado estar dispuesto a hablar "sobre los territorios ocupados". "Creo que, en este momento, sin una reunión con el presidente de la Federación Rusa en cualquier formato, y lo he estado repitiendo y proponiendo durante varios años, sin esta reunión no se puede entender realmente lo que están dispuestos a hacer para detener la guerra", ha señalado el mandatario ucraniano. En este sentido, ha asegurado que en esta posible reunión con Putin "está dispuesto a plantear cuestiones sobre los territorios ocupados" de Crimea y el Donbás. "Son relevantes para nosotros y muy importantes. Pero estoy seguro de que esta decisión no se tomará en esa reunión", ha dicho, tal y como recogen las agencias ucranianas de noticias.

Aquí puede seguir en directo todas las noticias que llegan desde la zona de conflicto, así como las consecuencias directas de la guerra en el mundo.