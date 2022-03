Últimas noticias de la guerra en Ucrania

La mitad de los niños ucranianos han abandonado su hogar desde que comenzó la invasión rusa

Apropiadamente la mitad de los niños ucranianos han tenido que abandonar sus hogares desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero, bien para tratar de buscar seguridad en otras zonas de Ucrania o para cruzar a países vecinos, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). «Es una situación que no habíamos visto antes, no en la historia reciente», ha lamentado un portavoz de la agencia, James Elder, en declaraciones a la cadena CNN. «Es abrumador», ha declarado, temeroso de lo que aún está por llegar «si no para la guerra, si no paran los ataques indiscriminados» sobre la población.