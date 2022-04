No es Ámsterdam sino Mariúpol. Alena Zagreba no se esconde de las tropas nazis de Hitler sino de las rusas de Putin. No son los años 40 sino 2022. Sin embargo, la historia se repite. Zagreba, de 15 años, se ha convertido en la nueva Ana Frank ucraniana con su relato en las redes sociales sobre las tres semanas que permaneció escondida en su casa bajo el bombardeo de las tropas rusas.

La joven ha publicado un diario adaptado a los nuevos tiempos, en formato audiovisual, en el que muestra cómo resistía a los horrores de la guerra en Ucrania. Alena grabó durante tres semana cada día como era su vida en el refugio que se encontraba con sus padres en una ciudad totalmente devastada por las bombas. La joven muestra su casa, donde pasó tres semanas escondida junto a su madre y su padre. Allí permanecieron sin luz, sin agua y sin calefacción hasta que lograron huir. Desde su casa se podía observar la devastación, las llamas y se escuchaba el estruendo del combate y bombardeos diarios. «Hay un incendio ahí y ya hay 35 ventanas rotas», muestra en las imágenes de su diario. «Estas cajas que recogían de hielo les servían para beber agua y lavarse», explica la joven sobre la situación que estaba viviendo. Y cuenta como sus padres se jugaban la vida cada día para poder calentar agua o cocinar algo caliente para sobrevivir. Ahora, cuando ha podido escapara de Mariúpol y llegar hasta Luxemburgo, ha lanzado su diario al mundo a través de Internet. Puede verse en el vídeo que acompaña esta información. En un coche llegaron a Zaporiyia para luego salir del país. Pese a que ahora está a salvo, la joven asegura que solo piensa en volver a su ciudad y rencontrarse con sus amigas.