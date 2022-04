El presidente Emmanuel Macron y la aspirante de extrema derecha, Marine Le Pen, se enfrentaron en un acalorado debate el miércoles sobre quién estaría mejor situado para elevar el poder adquisitivo de los votantes y dirigir la política exterior de Francia, en su único debate antes de las elecciones del domingo. Para Le Pen, que va por detrás de Macron en las encuestas, el esperado enfrentamiento era una oportunidad para convencer a los votantes de que tiene la talla para ser presidenta y que no deben temer a la ultraderecha en el poder. «Haré que mi prioridad absoluta en los próximos cinco años sea devolver a los franceses su dinero», dijo Le Pen, golpeando duramente contra el historial de Macron en el cargo, diciendo que había visto a los franceses «sufrir». «Me gustaría decirles que otra elección es posible», dijo Le Pen, añadiendo: «Seré la presidenta del costo de la vida».

Una de las líneas de ataque más fuertes de Macron contra su rival de extrema derecha fue su pasada admiración por el presidente ruso Vladimir Putin, un préstamo para la campaña de 2017 contratado a través de un banco ruso y su reconocimiento de la anexión rusa de Crimea. «Usted depende del poder ruso, depende del señor Putin. Usted pidió un préstamo a un banco ruso», le dijo Macron a su contrincante. «Muchas de sus decisiones se explican por esta dependencia», dijo, y añadió: «Usted no habla con otros líderes, habla con su banquero cuando habla con Rusia, ese es el problema». En un acalorado intercambio, durante el cual Macron le dijo a Le Pen en un momento dado: «¿Me estás tomando el pelo?». Le Pen rechazó las acusaciones, diciendo: «Soy una mujer completamente libre e independiente». El debate fue tenso en todo momento, salpicado de «no me interrumpas», «esto está mal» y acusaciones cruzadas de tener una visión marchita y poco ambiciosa de Francia y su futuro. «Deja de mezclar todo», le dijo Macron a Le Pen durante otro tenso intercambio sobre la deuda de Francia. «No me des lecciones», respondió la candidata.

Debate caliente

Con el desempleo en el nivel más bajo de los últimos 13 años, Macron dijo que estaba orgulloso de la creación de empleo durante su mandato y añadió: «la mejor manera de ganar poder adquisitivo es luchar contra el desempleo». Los dos candidatos se interrumpieron una y otra vez al comienzo del debate, con Le Pen diciendo que «en la vida real» sus propuestas mejorarían la situación de los votantes mucho más que las de su oponente, mientras que Macron dijo que algunas de sus ofertas no eran realistas. «Señora Le Pen, lo que ha dicho es inexacto», le dijo Macron a su contrincante sobre sus propuestas de rebajar el IVA para mejorar el poder adquisitivo. «Y usted no ha respondido a ninguna de mis observaciones porque no tiene respuesta», agregó. Le Pen dijo que las propuestas de Macron para moderar el costo de la vida serían ineficaces. La elección presenta a los votantes dos visiones opuestas de Francia: Macron ofrece una plataforma proeuropea y liberal, mientras que el manifiesto nacionalista de Le Pen se basa en un profundo euroescepticismo.