Estados Unidos reanudará su actividad diplomática en Ucrania esta semana, por primer vez desde que comenzó la invasión de Rusia, una decisión que se produce horas después de la visita a Kiev del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Según informaron fuentes oficiales a medios locales estadounidenses, los diplomáticos de Washington regresarán inicialmente a la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, una población cercana a la frontera con Polonia que no ha sufrido apenas los bombardeos por parte del Ejército ruso. En Leópolis se han refugiado durante los dos meses que dura la guerra cientos de miles de ucranianos, muchos de los cuales han logrado huir de los bombardeos a otros países de Europa. Según The New York Times, la decisión fue anunciada en una sesión informativa para periodistas en Polonia por un alto funcionario del Departamento de Estado y un alto funcionario de defensa que pidieron el anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente sobre el tema.