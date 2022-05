Desde los primeros días de la guerra de Vladímir Putin se difundió en gran medida a través de las redes sociales una especie de leyenda urbana sobre un piloto excepcional, que en las primeras horas de combates sobre Ucrania había derrotado a un buen número de cazas rusos de forma magistral, siguiendo protocolos y ejecutando maniobras casi de ciencia ficción. Le apodaron en honor a su habilidad y a la imposibilidad de atraparlo el 'fantasma de Kiev'. Ahora, transcurridos más de dos meses del inicio de esta historia la fuerza aérea del ejército de Ucrania ha puesto negro sobre blanco sobre esta misteriosa figura.

El motivo es la supuesta caída en combate de un piloto ucraniano singular, algo que distintos medios de ámbito internacional informan que ha sucedido en las últimas horas. No obstante el ejército ucraniano se ha apresurado en desmentirlo, y no en la línea que muchos creerían. «El piloto Serhiy Tarabalka no era el fantasma de Kiev y no tenía 40 victorias aéreas. Murió en combate el 13 de marzo» afirma el periodista ucraniano Illia Ponomarenko, comentando una publicación oficial de las fuerzas armadas de su país que pide expresamente «dejar de producir estúpidas historias fake».

Su fama se acrecentó con relatos de su pericia a los mandos de la aeronave contra la fuerza ofensiva invasora, relatos que a menudo contaban con una buena dosis de exageración, más propios de una serie de Netflix o Amazon Prime que del transcurso de una contienda real. Ahora, semanas después de que perdiera la vida en el transcurso de la invasión rusa de Ucrania, se ha reactivado su historia y muchos acuden a ella atraídos por la curiosidad y el halo de misterio que se ha edificado junto a su figura.

El periodista de The Kyiv Independent ha precisado que «el fantasma de Kiev es un meme, una imagen colectiva de todos los pilotos de combate ucranianos» que en la mayoría de ocasiones han luchado en inferioridad de condiciones contra un enemigo mejor dotado, algo que les ha valido la categoría de héroes, del mismo modo que todos los integrantes de la Guardia Nacional de Ucrania en el transcurso de una guerra contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo.

Igualmente Ponomarenko ha comentado otros bulos o desinformaciones que surjen con respecto a la lucha desde el aire contra la ocupación rusa, manifestando que «los pilotos ucranianos no se están capacitando actualmente para operar F-16 y los bombarderos estadounidenses no sobrevuelan Ucrania», algo que mantienen las esferas mediáticas proclives al poder de Moscú.