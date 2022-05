Alemania ha encargado 40.000 dosis de una vacuna de Bavarian Nordic para tenerlas listas para inocular a los contactos de los infectados por la viruela del mono si el brote se agrava, pero las autoridades apuestan por otras medidas de precaución por ahora. En una rueda de prensa, el ministro de Salud alemán, Karl Lauterbach, dijo el martes que medidas como el periodo de aislamiento de al menos 21 días recomendado para las personas infectadas serían suficientes por ahora para contener el brote. «Si las infecciones se extienden más, querremos estar preparados para posibles vacunaciones profilácticas que todavía no se recomiendan en este momento pero que podrían ser necesarias», dijo Lauterbach, refiriéndose a la estrategia de vacunar a los contactos de una persona infectada.

Afirmó que el brote de viruela del mono puede contenerse y no señala el inicio de una nueva pandemia, y añadió que una intervención temprana puede evitar que el patógeno se establezca firmemente en las comunidades. Hasta ahora se han registrado cinco casos en Alemania, todos ellos hombres, dijo Lothar Wieler, director del Instituto Robert Koch de enfermedades infecciosas de Alemania, que también intervino en la conferencia de prensa.

Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el lunes una orientación similar, afirmando que el brote no requiere vacunaciones masivas porque medidas como la higiene y el comportamiento sexual seguro ayudarán a controlar la propagación. La OMS ha registrado más de 250 infecciones confirmadas y sospechosas de viruela del mono, con una dispersión geográfica inusual para la enfermedad, que es endémica en partes de África occidental y central, pero rara en otros lugares.

Muchos de los casos, aunque no todos, se han registrado en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, y la OMS se centra en la transmisión sexual en particular. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos dijeron esta semana que hay más de 1.000 dosis de la vacuna de Bavarian Nordic en la reserva nacional y que esperan que ese nivel aumente muy rápidamente en las próximas semanas. La vacuna se llama Jynneos en Estados Unidos, donde está aprobada para su uso contra la viruela y la viruela del mono. También está aprobada para la viruela en Europa, donde se llama Imvanex, pero se ha suministrado para un uso no autorizado en respuesta a los casos de viruela del mono.