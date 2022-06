Rusia aseguró este miércoles que no está intimidada por el aumento de la presencia militar de EEUU en varios países de Europa, al tiempo que recalcó que el Estado ruso no se quedará de brazos cruzados y garantizará la seguridad de los rusos al 100 %. «Creo que quienes proponen estas decisiones tienen la ilusión de que podrán intimidar a Rusia, contenerla de alguna manera. No tendrán éxito», declaró el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, a los medios rusos, según la agencia RIA Nóvosti. Indicó que la seguridad de los países en los que aparecerán contingentes estadounidenses adicionales no se fortalecerá, sino que la perspectiva de estabilización se alejará.

Noticias relacionadas EEUU reforzará su presencia militar en 6 países europeos y la «región báltica» «Los riesgos aumentarán. Nosotros, como se dice, no nos quedaremos de brazos cruzados. Tenemos las capacidades y los recursos. La seguridad será garantizada al 100 %», recalcó. EEUU anunció este miércoles en la cumbre de la OTAN en Madrid el aumento de su presencia militar en Europa, en concreto en seis países -Polonia, Rumanía, España, Italia, el Reino Unido y Alemania, además de la región «báltica», en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. El presidente estadounidense, Joe Biden, reveló que EEUU va a establecer un cuartel general permanente del Cuerpo Quinto del Ejército en Polonia y que va mantener una brigada rotatoria adicional en Rumanía, con 5.000 uniformados estadounidenses en Rumanía. En concreto, el país posicionará un equipo de combate de brigada adicional en territorio rumano. Asimismo, Washington va a mandar dos barcos destructores más a la base naval de Rota, en el sur de España, lo que aumentará a seis la cifra de embarcaciones estadounidenses de este tipo desplegadas en dicha base. Más tarde, la Casa Blanca detalló en un comunicado que «incrementará» los despliegues rotatorios, con blindados, aviación, defensa aérea y fuerzas de operaciones especiales, «para reforzar la seguridad en el Báltico». En el Reino Unido, EEUU reforzará la presencia de cazabombarderos de quinta generación, los más sofisticados que existen en la actualidad, con la localización de dos escuadrones de F-35 en Lakenheath. En paralelo, situará en Alemania una brigada de artillería de defensa aérea, un batallón de defensa aérea de corto rango y una brigada de ingeniería con unos 625 soldados en total; mientras, en Italia, ubicará una batería de defensas antiaéreas, con 65 militares.