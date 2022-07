Los ministros británicos de Economía, Rishi Sunak, y Salud, Sajid Javid, han anunciado este martes su dimisión al haber perdido la confianza en el liderazgo del primer ministro, Boris Johnson. La marcha de estos dos pesos pesados del Ejecutivo debilita la posición de Johnson, asediado por múltiples escándalos, y significa que, si se producen más salidas, podría caer el Gobierno. En su carta de dimisión, Sunak dice que quizás Economía sea su último «empleo ministerial», pero para él es más importante luchar por buenos estándares de conducta.

«El público espera con razón que el Gobierno se lleve a cabo de manera adecuada, competente y seria», lo que no sucede en la actualidad, afirma. Sunak dice que ha sido «leal» y ha apoyado en público al líder conservador incluso cuando discrepaba de él «en privado» y ha intentado respaldar con fondos económicos las prioridades de Johnson. Sin embargo, según se desprende de la carta, Johnson no estaba dispuesto a tomar «decisiones difíciles» en la economía y eso les ha llevado a discrepar en su enfoque, hasta el punto de que el llamado canciller del Exchequer ha optado por dimitir. Javid afirma por su parte que no puede, «en conciencia, seguir sirviendo en este Gobierno».

«Soy una persona de equipo por instinto pero los ciudadanos británicos esperan acertadamente que haya integridad en el Gobierno», manifiesta. El ministro de Salud constata que los problemas que atraviesa el Partido Conservador «no se resolverán bajo el liderazgo» de Johnson, por lo que ha «perdido la confianza en él».