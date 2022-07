Irán mantiene acuerdos sobre Defensa con Rusia, pero no ayudará a Moscú en la guerra en Ucrania, aseguró el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, que al mismo tiempo advirtió de que su Gobierno «evitará cualquier acción que pueda llevar a una escalada» aunque «trabajará para detener» el conflicto. «Tenemos diferentes tipos de cooperación con Rusia y entre ellos en el sector de la Defensa: pero no ayudaremos a ninguno de los dos bandos en esta guerra porque creemos que hay que detenerla», dijo Abdolahian en una entrevista que publica este miércoles el diario italiano Repubblica.

«El problema actual del conflicto es que algunos países occidentales, incluido Estados Unidos, tienen fabricantes de armamento que intentan vender sus productos. Evitaremos cualquier acción que pueda llevar a una escalada, pero trabajaremos para detener la guerra», añadió sobre las acusaciones estadounidenses de que Rusia está a punto de adquirir aviones no tripulados portadores de misiles de Irán. El jefe de la diplomacia iraní, que ha viajado a Roma para mantener reuniones con las autoridades italianas y vaticanas, también se refirió a la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a Teherán la próxima semana para hablar con su colega turco, Recep Tayip Erdogan, y el iraní, Ebrahim Raisi.

«Será una cumbre trilateral bajo el formato de Astaná. El primero en persona desde hace tres años», dijo destacando que se abordará la cuestión siria, antes de añadir: «Sin duda, seguiremos esforzándonos por alcanzar un alto el fuego en Ucrania aprovechando la presencia del presidente Putin en Irán». Abdolahian insistió en que Irán está «en contra del ataque militar de Rusia en Ucrania» y que «desde el principio ha intentado detener la guerra y celebrar negociaciones políticas entre las partes». «Seguimos convencidos de que la solución para Ucrania no es la guerra. Y que, aunque el conflicto dure mucho tiempo, no habrá otra forma de resolverlo que mediante negociaciones. También pensamos que la actuación de algunos países occidentales, y en particular de EEUU, para prolongar la guerra complicará la situación», aseguró.

Sobre la cuestión nuclear, el ministro dijo que «tras meses de negociaciones» se ha llegado «a un borrador que cuenta con el consenso de los 4+1 (Francia, Reino Unido, China y Rusia más Alemania) en un 90 %, pero también de los propios estadounidenses» para reavivar el acuerdo de 2015. «Estamos en contacto con EEUU a través de la UE y los ministros de Asuntos Exteriores de algunos países. Creo que se ha avanzado más en el proyecto que en las ideas puestas sobre la mesa. Así que no me parece correcto decir que hubo un fracaso en Doha», dijo sobre las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington de junio pasado. Abdolahian resaltó que aún hay cuestiones que tratar: «Exigimos una fuerte garantía económica. Si una empresa occidental firma un contrato con su homóloga iraní, debe estar segura de que su proyecto se realizará y podrá recibir la compensación». El pacto de 2015 limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones, pero en 2018 Donald Trump lo abandonó unilateralmente y volvió a imponer sanciones económicas a Irán, que respondió un año después con la aceleración de sus esfuerzos nucleares y el enriquecimiento de uranio.