La primera ronda de votaciones para escoger al sucesor de Boris Johnson como primer ministro británico y líder del Partido Conservador ha concluido con el exministro de Finanzas Rishi Sunak como el aspirante más votado. El Partido Conservador presentó el martes el listado definitivo con los ochos nombres que optan a suceder a Johnson, un proceso del que se irán quedando fuera los candidatos que menos apoyos recaben en las sucesivas votaciones hasta quedar dos contendientes. El resultado final se dará a conocer después de verano. En esta primera ronda de votación ya han quedado excluidos dos candidatos, que no han logrado recabar los 30 apoyos mínimos para pasar de ronda. Estos son el exministro de Sanidad Jeremy Hunt y el que fuera encargado de la cartera de Finanzas Nadhim Zahawi, según recoge la radiotelevisión británica BBC.

Así, Sunak ha liderado con 88 apoyos esta primera votación en la que la secretaria de Estado de Comercio de Reino Unido, Penny Mordaunt, una de las mejores valoradas según las encuestas, ha quedado en segundo lugar con 67 votos. Tras ellos se sitúa la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, con 50 votos; la exministra de Igualdad Kemi Badenoch, con 40 votos; el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Tom Tugendhat, con 37 votos; y la fiscal general Suella Braverman, quien ha recabado 32 apoyos. Después de conocerse su eliminación de la carrera para suceder a Johnson, la que hubiera sido vice primera ministra con Hunt, Esther McVey, ha reconocido que su propuesta "claramente no se ha considerado correcta" por los miembros del Partido Conservador. McVey ha emitido un comunicado en el que reconoce estar "extremadamente agradecida" a Hunt por haber contado con ella como posible vice primera ministra de Reino Unido, y ha instado a los aspirantes que siguen en pie a "elaborar un programa en el que el partido pueda unirse para ganar las próximas elecciones".

"Todos los candidatos restantes tienen un inmenso talento y fortalezas. Me tomaré un tiempo para hablar con todos ellos antes de decidir por quién votar en el resto de este proceso electoral", ha señalado McVey. Por su parte, tras no recabar los apoyos necesarios, Zahawi ha lanzado un mensaje en su perfil de Twitter de agradecimiento a los conservadores que sí han apostado por él, a la par que ha anunciado que no tomará de nuevo la palabra en los debates por el liderazgo de la formación y el país. Ahora, los seis aspirantes que siguen adelante en el proceso se enfrentarán a una nueva votación el jueves entre las 13.30 y 15.30 horas (hora local). El resultado de esta nueva elección se dará a conocer dos horas más tarde, cuando se conocerá qué nuevo candidato queda fuera de la carrera hacia Downing Street. Una vez que la terna se reduzca a dos aspirantes, el próximo líder 'tory' y, por ende, primer ministro del país, saldrá de una votación más extensa realizada finalmente por correo postal y en la que participarán los miembros del Partido Conservador británico, que ascienden a unos 200.000 militantes.