Después de varias semanas sin cambios significativos en el frente, el Ejército ucraniano le ha dado un vuelco a la campaña con varias acciones de sabotaje en el Donbás, el corredor del sur y la anexionada península de Crimea, que han dejado al enemigo ruso sin respuesta. «Nuestra estrategia es destruir la logística, las líneas de abastecimiento, depósitos de municiones y otras infraestructuras militares. Esto provoca el caos en las filas rusas», dijo Mykhailo Podoliak, asesor presidencial, en declaraciones a la prensa. Rusia se encuentra en una situación en la que ni logra grandes avances hacia los bastiones ucranianos en la región de Donetsk ni puede garantizar la seguridad de sus arsenales y de las cadenas de suministro en Crimea, bajo control ruso desde 2014, y las regiones limítrofes con Ucrania.

Crimea fue territorio hostil para las tropas ucranianas desde el inicio de la «operación militar especial» en febrero pasado y, de hecho, las unidades que conquistaron parte de las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia procedían de la península. La pasada semana nueve aviones rusos, según las imágenes de satélite, fueron destruidos en las explosiones ocurridas en un aeródromo militar, causadas por partisanos ucranianos, según admitió hoy Kiev. El martes fue el turno de un arsenal con combustible y municiones, ataque que obligó a evacuar a miles de personas y que la prensa occidental citando fuentes oficiales atribuye a unidades especiales ucranianas. Hoy, el puente de Crimea, la obra de ingeniería que rompió el aislamiento del territorio y unió la península con el continente ruso, ya no está fuera del alcance de las fuerzas ucranianas.

«Es una construcción ilegal y es la principal puerta para el abastecimiento del Ejército ruso en Crimea. Esas infraestructuras deben ser destruidas», señaló Podoliak. Al respecto, el canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró que Occidente proporciona a Kiev armamento para que «Ucrania pueda proteger su soberanía e integridad territorial». Precisamente, los sabotajes de la última semana han provocado el pánico entre los turistas, que abandonaban deprisa y corriendo la península la víspera a través de ese puente. «Y la cola de estos días para salir de Crimea hacia Rusia por el puente demuestra que la gran mayoría de los ciudadanos del estado terrorista ya entienden, o al menos sienten, que Crimea no es lugar para ellos», dijo anoche Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, en su tradicional mensaje nocturno.

Kiev admite públicamente que el objetivo es ralentizar el avance ruso en el Donbás, lo que permite ganar tiempo para recibir más armamento pesado occidental, como ocurrió en los largos asedios de Mariúpol y Severodonetsk. De hecho, Podoliak admitió en entrevista con «The Guardian» que Kiev ha solicitado a sus aliados más de 50 lanzaderas múltiples de misiles. Tanto las autoridades ucranianas como las rusas han advertido que las acciones de sabotaje continuarán hasta la llegada del invierno. Precisamente, Zelenski instó anoche en su tradicional mensaje nocturno a aquellos que viven en territorio controlado Rusia o los prorrusos a no acercarse a instalaciones militares. «Pido a todo nuestro pueblo en Crimea, en otras regiones en el sur del país, en las zonas ocupadas del Donbás y en la región de Jarkiv que tenga mucho cuidado. Por favor, no se acerquen a las instalaciones militares del ejército ruso y a todos aquellos lugares donde almacenan municiones y equipos, donde tienen sus cuarteles», dijo. Subrayó que para poder expulsar a las tropas rusas de Ucrania, es necesario dificultarle más cada día la guerra a Rusia, objetivo que calificó de la «principal tarea político-militar». Los dirigentes rusos esperan «que los ucranianos, los europeos y el mundo entero se cansen de esta guerra. Debemos hacer todo para que no seamos nosotros ni nuestros amigos y socios los que nos cansemos, sino nuestro enemigo», resaltó.

Ante las recientes afirmaciones del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre que la guerra a gran escala ni siquiera acaba de empezar, algunos expertos ya pronostican que el conflicto se prolongará, al menos, hasta el próximo año. «No creo que sea posible la variante de la congelación (del conflicto). Es posible que haya una reducción de la actividad dependiendo de la estación. Las guerras modernas son guerras de recursos. Los recursos, por supuesto, se acaban agotando por ambos bandos. Y cada parte necesita tiempo para su recuperación», comentó Oleksiy Réznikov, ministro de Defensa ucraniano. Destacó que el Ejército ruso perdió un tercio del potencial militar que utilizó al comienzo de la intervención armada, lo que incluye fuerzas aerotransportadas, marines y miembros de fuerzas especiales, además de un millar de pilotos. «Por eso, digamos, es posible un enfriamiento desde el punto de vista de los combates. Lo que no veo es una congelación (...) Es una guerra. Una guerra de supervivencia. Y vamos a defendernos para sobrevivir», comentó a La Voz de América y estimó en 135.000 el número de efectivos rusos que actualmente combaten en territorio ucraniano, entre los que figurarían muchos soldados no profesionales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, llegó hoy Ucrania para mantener el jueves una reunión trilateral con Zelenski y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Guterres, que ya visitó este país en abril, se propone revisar en Leópolis, oeste del país, el funcionamiento de la iniciativa que ha permitido desbloquear las exportaciones de cereal desde los puertos ucranianos en el mar Negro. Además de visitar el puerto de Odesa, también abordará con Zelenski asuntos como el envío de expertos internacionales a la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso y que es objeto de ataques desde hace semanas, de lo que se acusan ambos bandos.