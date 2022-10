La UE condena los contactos de Berlusconi con Putin

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha recalcado este miércoles la posición común de la Unión Europea de condena a la agresión rusa en Ucrania tras conocerse que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi tiene «bastante» contacto con el presidente ruso, Vladimir Putin. En rueda de prensa tras la Cumbre Social Tripartita, Michel ha señalado la «clara posición europea» de los Veintisiete de apoyo a Ucrania en todos los frentes tanto en el ámbito militar, económico, político y humanitario. «Condenamos y no aceptamos la guerra no justificada de Rusia contra Ucrania», ha subrayado, para añadir que espera trabajar mano a mano con el futuro Gobierno italiano en este tema.

Previamente, la portavoz comunitaria de Exteriores Nabila Massrali ha señalado que los Estados miembros pueden mantener contactos siempre respetando las posiciones comunes de la UE. "Hemos rebajado las relaciones al mínimo necesario, no hay prohibición a los contactos con las contrapartes rusas, pero el objetivo de los contactos es trasladar posiciones de la UE sobre la agresión ilegal y pedir a Rusia que cese inmediatamente y cumpla el Derecho Internacional", ha señalado la portavoz. Berlusconi ha asegurado haber vuelto a tener «bastante» contacto con el mandatario ruso, «una persona de paz y sensatez» con quien ha estado compartiendo regalos recientemente. «He vuelto a contactar bastante con el presidente Putin», se escucha decir a Berlusconi en unos audios que ha publicado la agencia italiana LaPress. En ellos también se puede oír al ex primer ministro italiano asegurar que si Ucrania entre en la OTAN eso desencadenaría una tercera guerra mundial.