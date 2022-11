Países Bajos destina otros 25 millones de euros en ayudas al Ejército de Ucrania

Las autoridades de Países Bajos han anunciado este lunes que destinarán otros 25 millones de euros para apoyar al Ejército ucraniano ante la invasión rusa del territorio como parte de un paquete de ayudas que incluye munición y material sanitario, entre otros. Así lo ha confirmado el ministro de Exteriores neerlandés, Wopke Hoekstra, durante una rueda de prensa conjunta con la titular de Defensa, Kajsa Ollongren, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. "Otorgaremos 25 millones de euros para apoyar al Ejército ucraniano, incluido material de combate, kits de primeros auxilios, ambulancias, camiones cisterna y sistemas de defensa antidrones", ha subrayado Hoekstra, que ha puntualizado que el país también otorgará 20 millones adicionales al fondo internacional de asistencia a Ucrania.

Por su parte, la ministra de Defensa de Países Bajos, Kaisa Ollongren, ha puesto la reciente liberación de Jersón como ejemplo no solo del «espíritu de lucha de los ucranianos», sino también de que el apoyo militar internacional está funcionando. «Ucrania puede lograr el éxito en el campo de batalla», dijo Ollongren, quien ha enfatizado en la necesidad de detener la «guerra ilegal y sin sentido» desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin. "Si Rusia deja de luchar mañana, no habrá más guerra, y si Ucrania deja de luchar, no habrá más Ucrania. Esta es la situación.

Por lo tanto, continuaremos apoyando a Ucrania con armas y con todo lo que sea necesario", ha zanjado ministra de Defensa neerlandesa. Decenas de países han condenado la invasión rusa de Ucrania, iniciada a finales de febrero, y han enviado desde entonces paquetes de ayuda al país a medida que aumentan las sanciones impuestas contra Rusia, que ha presentado quejas por el envío de armamento a Kiev. En este sentido, el ministro se Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha alertado en varias ocasiones de que cualquier cargamento de armas a Ucrania se convertirá en un blanco «legítimo» para las Fuerzas Armadas de Rusia.