Un terremoto de magnitud 5,9 en la escala de Richter ha sacudido la provincia turca de Düzce, en el noroeste del país, y desatado el pánico de la población, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas mortales ni de edificios derrumbados, según las autoridades. El seísmo, que se sintió en Ankara y Estambul, se produjo a las 4:08 hora local (1:08 GMT) y despertó a los ciudadanos de varias provincias, informó AFAD, el servicio público de emergencias y catástrofes.

Hasta el momento no hay «ninguna información sobre la pérdida de vidas, nuestros equipos continúan explorando el área», declaró el ministro turco del Interior, Suleyman Soylu. También Cevdet Atay, el gobernador de Düzce, confirmó que no había informaciones sobre personas fallecidas. Según la televisión CNNTurk, varios heridos estaban llegando por cuenta propia al Hospital Estatal de Düzce. Aparentemente, resultaron lesionados al huir o saltar de sus viviendas. «Lo sentimos con mucha fuerza. En este momento, la gente está fuera de sus casas», declaró Faruk Özlü, alcalde de la ciudad de Düzce, capital de la provincia homónima. «No hay electricidad. No hay noticias de heridos, destrucción o muerte que nos hayan llegado hasta ahora», añadió.

El alcalde recordó el fuerte seísmo que en noviembre de 1999 sacudió la misma ciudad - Düzce, situada en la costa del Mar Negro, entre Ankara y Estambul), causando 710 muertos y casi 2.700 heridos. «Somos una ciudad en una zona sísmica. Han pasado casi 30 años desde el terremoto en Düzce. Nuestras residencias son nuevas en un 80 por ciento. Estaremos fuera con todos nuestros equipos», indicó. «La mayoría de la gente está fuera y sufrimos las réplicas del terremoto», comentó. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) informó asimismo del sismo en la costa turca del Mar Negro, que midió con magnitud de 6,1 en la escala abierta de Richter, hipocentro a 10 kilómetros de profundidad y epicentro a 16 kilómetros de Düzce.