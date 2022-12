El traficante de armas ruso Víktor But, liberado este jueves a cambio de la estadounidense Brittney Griner, ya se encuentra en Moscú, según medios locales. La llegada del avión de But al aeropuerto moscovita de Vnúkovo fue transmitida en directo por la televisión pública. Inicialmente, el canal Rossiya-24 mostró imágenes de una conversación telefónica entre But con su esposa, Alla, y su madre, Raísa, en la que el ruso dice que «todo está bien».

El medio señalaba que But habló desde el territorio ruso, mientras su avión hacía escala para repostar en Majachkalá (sur de Rusia). Tres horas después, en una conexión en directo, la televisión pública rusa mostró el emotivo recibimiento a But en el aeropuerto por parte de su madre y su esposa. El corresponsal de la televisión le preguntó al prisionero liberado cómo se había enterado del canje, y But le dijo que fue una completa sorpresa para él. «Me despertaron por la noche y dijeron que preparara mis cosas para salir. No hubo alguna especial información previa», dijo. La estrella de baloncesto Griner fue detenida en febrero y condenada en agosto a 9 años de cárcel en Rusia por cargos de posesión y contrabando de drogas, mientras que But cumplía una condena de 25 años de cárcel en EEUU por tráfico de armas. El intercambio de But por Griner tuvo lugar este jueves en los Emiratos Árabes Unidos.