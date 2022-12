El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha reclamado este lunes a los talibán que «garantice que no se repiten» incidentes como el registrado el domingo en la frontera común, después de unos enfrentamientos que se saldaron con la muerte de al menos siete personas. «El gobierno interino afgano debe asegurar que estos incidentes no se repiten», ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter tras los sucesos, que causaron la muerte a un talibán y seis paquistaníes -un soldado y cinco civiles-, tras el reciente repunte de las tensiones fronterizas.

«Los disparos y ataques con artillería no provocados por parte de las fuerzas fronterizas afganas en Chaman, que provocaron el martirio de muchos ciudadanos paquistaníes e hirieron a más de una decena son desafortunados y merecen la condena más firme», ha zanjado. En esta línea se ha expresado el Ministerio de Exteriores paquistaní, que ha denunciado que «las fuerzas fronterizas afganas recurrieron a disparos no provocados e indiscriminados contra la población civil en Chaman». «Estos incidentes desafortunados no van en línea con los lazos de hermandad entre ambos países», ha dicho.

«Las autoridades afganas han sido informadas de que la repetición de estos incidentes debe evitarse y que deben adoptarse las acciones más estrictas posibles contra los responsables», ha apuntado el ministerio a través de un comunicado publicado en su página web. «Existe la posibilidad de que ambas partes protejan a los civiles a lo largo de la frontera. Las autoridades competentes de ambos países siguen en contacto para garantizar que no hay un mayor recrudecimiento de la situación y que se evita la repetición de estos incidentes», ha zanjado.

Por el momento no hay detalles sobre las causas de los enfrentamientos, que tuvieron lugar después de que en noviembre muriera un militar de Pakistán en un intercambio de disparos en el paso fronterizo, lo que provocó su cierre durante más de una semana. Asimismo, el suceso tuvo lugar días después de un ataque contra la Embajada paquistaní en Kabul y después de que el grupo armado Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, anunciaran el fin de una tregua anunciada en el marco de una serie de contactos con Islamabad que contaban con la mediación de los talibán afganos.

Las autoridades de Afganistán y Pakistán acordaron en enero la formación de un comité ministerial conjunto para resolver los conflictos en torno a la Línea Durand, que se extiende 2.640 kilómetros y marca la frontera entre ambos países. La Línea Durand fue establecida en 1893 tras un acuerdo entre el entonces secretario de Exteriores británico en India, Mortimer Durand, y el emir afgano Abdur Rahman Jan para delimitar las esferas de influencia. Tras la independencia de Pakistán, Islamabad pasó a reconocerla como su frontera con Afganistán, si bien Kabul no dio tal paso. Esta línea divide a las comunidades pashtunes y baluches que viven a ambos lados de la frontera, lo que ha provocado disputas en ambos países.