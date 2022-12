El papa emérito Benedicto XVI ha muerto, informó hoy el Vaticano. El Papa Francisco pidió hace solo unos días «una oración especial» para el papa emérito Benedicto XVI al recordar que estaba «muy enfermo». «Pido una oración especial para el papa Benedicto XVI que en el silencio esta sosteniendo la Iglesia y recordar que esta muy enfermo y pidiendo al Señor que lo consuele y lo apoye en que este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final», dijo el papa Francisco.

El alemán ,Joseph Ratzinger de 95 años, renunció al pontificado en febrero de 2013.

La capilla ardiente del papa emérito Benedicto XVI, fallecido hoy, tendrá lugar desde este lunes 2 de enero en la basílica de San Pedro del Vaticano, según confirmó hoy la Santa Sede en un comunicado.

«El cuerpo del Papa Emérito será en la basílica de San Pedro del Vaticano para la despedida de los fieles», reza el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. Benedicto XVI murió esta mañana a las 9.34 horas locales (8.34 GMT) con 95 años de edad en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia en 2013.

El funeral se celebrará el próximo 5 de enero en la plaza de San Pedro y será oficiado por el papa Francisco, informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

El Vaticano informó hoy de la muerte del pontífice alemán, que había renunciado en 2013, con un escueto comunicado: "Con pesar doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido a las 9:34 horas en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano", reza la nota oficial del Vaticano, en seis idiomas

Desde que se ha conocido la noticia se están sucediendo las reaciones dentro y fuera de la iglesia católica.

El periodista, escritor y biógrafo del Papa Benedicto XVI, Peter Seewald, ha destacado su «valentía» a la hora de resistir ante los intentos de convertir el mensaje de Cristo «en una religión conforme las necesidades de la 'sociedad civil'» y ha elogiado su honestidad intelectual y moral.

«Siempre estuvo comprometido con la verdad, incluso aunque fuera incómoda», ha destacado en declaraciones a Europa Press. Seewald visitó por última vez al Papa emérito, fallecido este sábado 31 de diciembre a los 95 años, a mediados de octubre en el monasterio Mater Ecclesiae, donde se instaló en mayo de 2013 tras un breve período en el Palacio Apostólico de Castelgandolfo, la residencia veraniega de los Papas situada a las afueras de Roma y actualmente convertida en museo.

De ese encuentro, que tuvo lugar el pasado 15 de octubre, Seewald destaca que le ha quedado «impreso el sufrimiento que llevaba sobre sus hombros» y el «profundo dolor por lo que estaba sucediendo en el mundo y la crisis en la Iglesia, especialmente en su patria», en Alemania, donde desde 2019 más de 632.000 personas habían abandonado la Iglesia católica según la Conferencia Episcopal de este país, tras salir a la luz un año antes 3.677 casos de abusos a menores perpetrados en los últimos 70 años.

«La próxima vez nos encontraremos en el cielo», le dijo entonces como despedida el Papa emérito, que ha conservado durante estos 9 años y medio intacta la lucidez intelectual que caracterizó su pontificado aunque sus fuerzas se han ido apagando poco a poco, como ha explicado en varias ocasiones su secretario personal, Georg Gänswein, quien ha permanecido a su lado todos estos años.

«Sabía exactamente a dónde iba el viaje y qué esperar en su destino. La promesa de Cristo de la vida eterna era uno de sus temas favoritos», ha rememorado Seewald. «Si pertenecer a la Iglesia tiene algún significado, es que nos da la vida eterna y, por lo tanto, la vida correcta y verdadera en general. Todo lo demás es secundario», ha señalado uno de los mayores expertos en el Papa alemán, al que conoció en noviembre de 1992.

«Como excomunista y periodista del 'Der Spiegel', no estaba muy cerca de Joseph Ratzinger», ha reconocido. «Me sorprendió aún más conocer a un hombre que no tenía nada de un príncipe de la iglesia. (...) Todo en él parecía modesto, sin pretensiones, accesible», ha manifestado.

Asimismo, ha destacado la altura teológica de Benedicto XVI que fue capaz de demostrar «que la religión y la ciencia, la fe y la razón no son opuestos». «Su forma de enseñar me recordó a los maestros espirituales que convencen no con lecciones vanas, sino con gestos silenciosos o pistas ocultas. Sobre todo, a través del propio ejemplo, que incluye integridad, lealtad, coraje y una buena dosis de voluntad para sufrir», ha afirmado.

Sobre su personalidad, ha explicado que fue «una persona cálida, pero también particularmente noble y reservada». «Nunca en los casi treinta años que lo acompañé como periodista me invitó a cenar. No quería socavar la distancia profesional que formó la base de nuestras entrevistas abiertas y críticas», ha revelado sobre sus continuos encuentros.

Preguntado sobre lo que echará de menos, ha destacado «su sonrisa tímida», así como «su elegancia, con la que hizo fácil lo pesado sin quitarle su secreto ni trivializar lo sagrado». «Sobre todo, su disposición a escuchar, en la que nadie podía superarlo», ha puntualizado.

«Era a la vez un pensador y un orador, especialmente un amante de las personas que, cuando se le preguntaba cuántos caminos hay para Dios, siempre respondía: 'Tantas como personas'», ha concluido.

Reacciones de líderes europeos

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha lamentado la muerte del papa emérito Benedicto XVI, «un gigante de la fe y de la razón», «un grande de la historia al que la historia no olvidará» aunque pasen los años.

«Puso su vida al servicio de la Iglesia universal y ha hablado, y seguirá hablando, al corazón y a la mente de los hombres con la profundidad espiritual, cultural e intelectual de su Magisterio», ha enfatizado en Twitter.

Meloni, que ha trasladado su pésame y el de toda Italia al Papa Francisco, ha subrayado que Joseph Ratzinger era «un hombre enamorado del señor»; «un cristiano, un pastor, un teólogo».

Los principales líderes políticos de Europa han compartido este sábado mensajes de pésame tras el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI, de origen alemán, recordando la importancia histórica de su figura y el legado teológico.

Uno de los primeros en hacer públicas sus condolencias ha sido el canciller de Alemania, Olaf Scholz, compatriota de Benedicto XVI, a quien ha descrito como «un teólogo inteligente», así como «un líder especial para la Iglesia» capaz de trascender fronteras.

A nivel de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula Von der Leyen, ha querido destacar la «fuerte señal» que Benedicto XVI envió con su renuncia al cargo, ya que demostró que «se veía a sí mismo primero como un siervo de Dios y de la Iglesia». «Una vez que su fortaleza física menguó, siguió sirviendo con la fuerza de sus oraciones», ha añadido Von der Leyen.

Por su parte, la presidenta de a Eurocámara, Roberta Metsola, ha dicho que «Europa llora» el fallecimiento de Benedicto XVI, de quien ha recordado una declaración: «No tengas miedo del mundo, ni del futuro, ni de tu debilidad».



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expuesto en Twitter sus condolencias: «Mis pensamientos están con los católico de Francia y del mundo, enlutados por la partida de Su Santidad Benedicto XVI, que trabajó con alma e inteligencia por un mundo más fraternal».

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha descrito a Benedicto XVI como uno de los mayores teólogos de nuestro tiempo y ha llamado a continuar su «gran legado», mientras que el canciller de Austria, Karl Nehammer, se ha referido a él como una «figura histórica notable», incidiendo también en que fue el primer Papa en abdicar en la historia reciente.

Nehammer ha recordado la visita del papa emérito a Austria, algo que también ha hecho el primer ministro de Malta, Robert Abela, al rendir tributo al difunto en redes sociales. «Envío mis condolencias a la Santa Sede», ha dicho Abela.

En esta línea, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha afirmado que todos los católicos han perdido este sábado a «un importante líder espiritual e intelectual», al que ha llamado a recordar «con respeto». Para el jefe del Gobierno de República Checa, Petr Fiala, fue «una de las principales figuras intelectuales de nuestro tiempo».

Al margen del bloque de la UE, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha expresado sus condolencias en nombre de su Gobierno y de toda la población de Reino Unido, en memoria de un «gran teólogo». Sunak ha calificado de «histórica» la visita que realizó a Reino Unido en el año 2010, «tanto para los católicos como para los no católicos».

Reacciones en España

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha despedido al papa emérito, Benedicto XVI, que ha fallecido este sábado a los 95 años de edad, y le ha agradecido su «profundo ministerio» como papa y su amor a la iglesia.

«Pedimos por su eterno descanso y agradecemos su profundo ministerio como papa, sus escritos teológicos y su profundo amor a la iglesia», ha subrayado el cardenal Omella en un mensaje, recogido por Europa Press.

Asimismo, le ha pedido que «desde la casa del Padre, siga mirando con ternura al mundo». «Que ruegue al Padre que la paz y la concordia reinen entre nosotros para que no nos desviemos del camino que conduce al encuentro con el Dios hecho hombre», ha apostillado.

En palabras del cardenal, Benedicto XVI será recordado por su «cercanía con la iglesia que peregrina en España» al tiempo que ha rememorado los tres viajes que el papa emérito realizó en España durante su pontificado a Valencia, en el año 2005, a Santiago de Compostela y a Barcelona en 2010, y finalmente a Madrid en 2011 para celebrar las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) que reunió a «más de un millón de jóvenes venidos de todo el mundo».

«Querido Benedicto XVI: recordaremos siempre que Santa María madre de Dios y madre nuestra le muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre. Papa Benedicto, descanse en paz», ha resaltado.

En España, presidentes autonómicos, alcaldes y dirigentes políticos han llenado las redes sociales de reacciones por la muerte de Benedicto XVI, al que han alabado por su bondad, discreción y por haber dejado huella con su pontificado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha referido a Benedicto XVI como el «Papa bueno, intelectual y discreto». «Los cristianos de todo el mundo estamos de luto», ha escrito Mañueco en su perfil de Twitter.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado la muerte del Pontífice emérito al que su obra «inspiró a católicos y devotos en todo el mundo». «Nuestro respeto y profundo pesar», ha expresado Moreno en la red social.

Para el presidente murciano, Fernando López Miras, su «huella y testimonio queda para siempre en la Historia de la iglesia» y ha recordado la visita de Benedicto a Cartagena cuando era cardenal en 2002.

El presidente catalán, Pere Aragonés, también se ha sumado a las muestras de condolencias. «Mi pésame por la muerte del Papa emérito Benedicto XVI a todos los católicos de Cataluña y de todo el mundo», ha puesto Aragonés, para quien las aportaciones intelectuales de Benedicto XVI y su pontificado al frente de la Iglesia «han dejado huella».

En opinión del presidente asturiano, Adrián Barbón, Benedicto XVI es «una figura histórica», «intelectual, teólogo, hombre de cultura y Fé», al que ha destacado por tomar «una decisión histórica que marcará el futuro: renunciar al papado cuando fallan las fuerzas».

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado sus condolencias en las que ha recordado la visita de Benedicto XVI a Galicia en 2010 con motivo del Año Santo. «Mi sentido pesar por la muerte de S. S. el Papa emérito Benedicto XVI». «Siempre lo recordaremos como un peregrino más por su intelectualidad y cercanía», ha escrito Feijóo.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha agradecido a Benedicto XVI su invitación a ser «minorías creativas que fermentan la sociedad con Bien, Verdad y Belleza». «Nunca olvidaremos su amor a España y su constante llamada a nuestra unidad», ha escrito Abascal.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha recibido con «tristeza la noticia de la muerte de Benedicto XVI, ejemplo de humildad en el servicio al Evangelio y de valentía al servicio de la Verdad». Martínez Almeida ha pedido una oración por su alma y ha recordado en su tuit «la histórica Jornada Mundial de la Juventud de 2011».

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha lamentado la muerte, este sábado, del papa emérito, Benedicto XVI, a los 95 años, de quien ha destacado «su gran legado de reflexión y espiritualidad».

En un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, la líder de los 'populares' en las Islas ha trasladado su pésame por el fallecimiento de Benedicto XVI a toda la Iglesia de Baleares (Obispado de Mallorca, Obispado de Menorca y Obispado de Ibiza y Formentera). «Deja un gran legado de reflexión y espiritualidad a todos los católicos. Descanse en paz», ha concluido su mensaje en redes sociales Prohens.