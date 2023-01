Kiev y Moscú continúan batallando por tierra y aire, donde cada una de las partes pone diariamente a prueba las fuerzas antiaéreas del enemigo, mientras crecen las críticas al mando ruso por no prevenir el letal ataque de Ucrania contra una gran concentración de tropas en la localidad oriental de Makiivka. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirmó que los preparativos para la entrega a Kiev de los sistemas de defensa antiaérea Patriot ya han comenzado.

«Los preparativos para el traslado de esos sistemas ya han comenzado», señaló Kuleba durante una rueda de prensa y agregó que Ucrania espera que el proceso acabe lo antes posible. Kiev cerró las negociaciones sobre el suministro de los Patriot durante la reciente visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Estados Unidos y su reunión con su colega estadounidense, Joe Biden. Estas declaraciones se producen en medio del aumento de ataques rusos contra infraestructuras ucranianas e informaciones en los medios sobre la posible entrega a Moscú de un nuevo lote de aparatos no tripulados iraníes en los próximos tiempos.

Los Patriot, que Rusia considera un objetivo legítimo para ser aniquilado, son capaces de interceptar y destruir misiles balísticos y se convertirán en el arma más sofisticada entregada hasta ahora a Kiev por parte de Occidente.

Según Zelenski, Rusia no escatimará fuerzas para dar un vuelco a la situación en el frente, donde ha sufrido varios reveses en los últimos meses. «No tenemos ni la menor duda de que los actuales amos de Rusia van a arrojarnos todo lo que puedan reunir, todo lo que les queda, para tratar de cambiar el rumbo de la guerra o, al menos, retrasar su derrota», dijo el líder ucraniano tras conversaciones telefónicas con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el británico, Rishi Sunak, el neerlandés, Mark Rutte, y el noruego, Jonas Gahr Store. «Es el momento en el que, junto a nuestros socios, debemos fortalecer nuestra defensa», agregó.

Zelenski dijo que Rusia prepara unos «procesos de movilización» sin ofrecer más detalles. Las autoridades rusas negaron previamente que actualmente haya necesidad de una nueva movilización militar, puesto que muchos de los hombres llamados a filas a finales del año pasado aún ni siquiera han arribado al frente y continúan su entrenamiento. Zelenski insistió, no obstante, en que Ucrania está preparada para frustrar cualquier plan ruso, ya que Moscú «debe perder», dijo.

Simultáneamente, las autoridades de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, denunciaron un nuevo ataque con drones lanzados por Ucrania. «Esta mañana los sistemas de defensa antiaérea derribaron dos drones sobre el mar, cerca del aeródromo de Belbek», escribió el gobernador de Crimea, Mijaíl Razvozháev, en su canal de Telegram. Previamente, usuarios de las redes sociales informaron de varias explosiones cerca de Sebastopol. Este lunes en Crimea fueron derribados otros dos aparatos no tripulados, según autoridades locales. Los ataques con drones en la anexionada península se repiten con cierta regularidad desde agosto. A la vez, en distintas localidades del sur de Rusia también ha aumentado el número de noticias sobre el funcionamiento de las defensas antiaéreas.

El último aviso al respecto llegó este miércoles desde la región de Rostov, donde fue derribado un objeto no identificado «con forma de un globo». La inteligencia militar ucraniana auguró a la vez más ataques en Rusia, cada vez a «una mayor profundidad», sin atribuirse la responsabilidad por las mismas.

Entretanto, en Rusia aumentan las voces que critican al mando militar por no evitar el letal ataque de Ucrania contra el edificio de una escuela en Makiivka, donde se encontraba una gran cantidad de tropas y que ha dejado el pasado 1 de enero al menos 89 muertos, según las cifras oficiales. Según Defensa, una de las razones del bombardeo del punto de concentración del personal militar fue el empleo por muchos soldados de sus dispositivos móviles.

Esta versión fue criticada, en particular, por la directora del canal ruso RT, Margarita Simonyan, quien dijo que «cuando un niño se da un golpe contra una esquina afilada de la mesita de noche mientras corría, el padre negligente lo regaña por correr y el padre normal cubre las esquinas peligrosas con cinta de seguridad antes de que el niño aprenda a correr». Por su parte, el corresponsal de guerra Simion Pegov señaló que la «historia con los móviles no es muy convincente». Pegov opinó que Ucrania pudo localizar a las tropas rusas a través de los drones o la inteligencia y agregó que para no permitir ataques tan letales no hay que concentrar gran cantidad de personal en el mismo lugar.