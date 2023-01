La Cámara Baja de EEUU vota por décima vez ante falta de consenso republicano

La Cámara Baja de Estados Unidos celebra este jueves una histórica décima votación para elegir a su presidente, después de que el favorito de los republicanos para liderarla, Kevin McCarthy, fallara por novena vez consecutiva en su intento por superar el bloqueo de 20 conservadores díscolos. El Partido Republicano volvió a nominar a Kevin McCarthy, a Byron Donalds y a Kevin Hern -estos dos últimos los candidatos alternativos presentados por los conservadores que se oponen a McCarthy-, mientras que el Partido Demócrata volvió a nominar a su líder en la cámara, Hakeem Jeffries. Se trata de la cuarta vez este jueves que los legisladores del hemiciclo votan para elegir un nuevo presidente de la Cámara Baja.

Desde el martes, el hemiciclo se encuentra sumergido en un caos, por la falta de consenso de los republicanos a la hora de elegir un candidato. Hasta el martes, McCarthy estaba llamado a convertirse en el próximo presidente de la cámara en sustitución de la demócrata Nancy Pelosi, después de que los conservadores recuperaran el control de este hemiciclo en los comicios de medio mandato de noviembre pasado. Sin embargo, un grupo de veinte legisladores republicanos ultras le están aguando la fiesta al congresista por California.

El grupo de díscolos le acusa de no negociar con ellos los nombres para liderar los nuevos comités de la cámara ni de pactar nuevas reglas sobre el funcionamiento del órgano. Hasta que no se elija un presidente de la cámara, la actividad legislativa del país permanecerá en pausa y los nuevos miembros no podrán jurar su cargo.