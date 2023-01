Alemania aplaza la decisión sobre el envío de tanques a Ucrania

El Gobierno alemán no ha desbloqueado este viernes el suministro de carros de combate en Ucrania, en el marco de la reunión de los países del Grupo de Contacto para Ucrania que se reúnen la base militar de Ramstein, en Alemania. Durante la reunión, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha señalado que no hay una opinión unánime sobre el despliegue de los Leopard que reclama Kiev para combatir a las fuerzas rusas en la región del Donbás aunque no se ha cerrado a dar el paso en el futuro, han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press.

El propio Pistorius ha explicado ante los medios que, antes de cualquier paso, el Gobierno de debe verificar la cantidad y la disponibilidad de los Leopard. «Nos estamos preparando por si acaso», ha dicho, de cara a una decisión final que espera se conozca «cuanto antes», según la agencia DPA. Pistorius, sin embargo, sí ha confirmado un paquete de ayuda adicional valorado en 1.000 millones de euros, con lo que el importe total del apoyo militar alemán desde el comienzo de la guerra ascenderá a 3.300 millones de euros. El ministro, recién llegado al cargo, ha confirmado que la prioridad es la defensa aérea de Ucrania. El suministro de tanques ha centrado la atención internacional los últimos días pues Berlín tiene en su mano autorizar la reexportación de los tanques a Ucrania, como le piden Polonia y los bálticos. Las fuentes consultadas confirman la falta de acuerdo en la reunión de Ramstein, que reúne a 40 países que apoyan militarmente a Ucrania, y señalan que sigue siendo «poco claro» cuando se pueda tomar la decisión sobre los tanques o si finalmente se tomará.