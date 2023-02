El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que cuanto más alcance tenga el armamento que Occidente suministra a Ucrania tanto más lejos el Ejército ruso alejará a las tropas ucranianas de las fronteras de Rusia. «Si ahora tratamos de alejar la artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas a una distancia que no suponga una amenaza para nuestros territorios, cuanto más alcance tenga el armamento que se envía a régimen de Kiev tanto más lejos habrá que alejarlas de los territorios de nuestro país», dijo Lavrov en una entrevista con la agencia RIA Nóvosti y la cadena de televisión Rossía-24.

El jefe de la diplomacia rusa recalcó que Occidente con «cada paso que da se hunde más en el pantano» y que la escalada es «como una bola de nieve». Arremetió contra la declaraciones de los políticos occidentales que llaman a asestarle a Rusia una derrota en el campo de batalla de la que no pueda recuperarse en decenios.

«¿Acaso eso no es racismo, no es nazismo, no es un intento de resolver la 'cuestión rusa'?», inquirió. Lavrov indicó que Rusia se encuentra en el «centro de un batalla geopolítica». Agregó que los militares rusos que se encuentran en la primera línea del frente son «héroes» y realizan «hazañas en aras del futuro de la humanidad que permitirán impedir la creación de condiciones para la hegemonía total de Estados Unidos».