El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha garantizado que Moscú responderá al suministro de carros de combate a Ucrania por parte de las potencias occidentales, a las que están «arrastrando» a una nueva «guerra moderna» contra el país euroasiático. En su discurso durante un acto en recuerdo a las víctimas de la batalla de Stalingrado, Putin ha advertido de que países europeos, entre los que ha destacado a Alemania, están siendo conducidos a «una nueva guerra con Rusia».

«Aquellos que esperan derrotar a Rusia en el campo de batalla, aparentemente no entienden que una guerra moderna con Rusia será completamente diferente para ellos», ha manifestado Putin, según recoge la agencia de noticias TASS. El mandatario ruso ha advertido de que la respuesta a los suministros a Ucrania no será el envío de tanques a las fronteras, pero que Moscú sí que tiene entre manos «algo con lo que responder». «El asunto no terminará con el uso de vehículos blindados», ha advertido. En este punto, el presidente ruso ha aprovechado para ensalzar las tradiciones del país, transmitidas de generación en generación como «leche materna». «La generación de triunfadores que creó nuestro país con su trabajo, sudor y sangre, nos lo entregó en legado», ha zanjado.

Esta es la primera ocasión en la que Putin se refiere públicamente al reciente anuncio de Estados Unidos y países europeos sobre el suministro de carros de combate a Ucrania. Desde Kiev han informado que el primer lote podría alcanzar los 140 tanques.