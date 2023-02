China ha afirmado este lunes que globos de gran altitud estadounidenses habían sobrevolado su espacio aéreo sin permiso más de 10 veces desde principios de 2022, lo que provocó un rápido desmentido por parte de Washington.

La acusación china amplió una disputa con Estados Unidos que comenzó a principios de mes, cuando el ejército estadounidense derribó lo que calificó como un globo espía chino, lo que llevó al secretario de Estado Antony Blinken a cancelar un viaje a Pekín diseñado para aliviar las tensiones. «Desde el año pasado, los globos de gran altitud de Estados Unidos han realizado más de 10 vuelos ilegales en el espacio aéreo chino sin la aprobación de los departamentos chinos competentes», declaró en respuesta a una pregunta el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, en una reunión informativa periódica en Pekín. Wang no describió de forma específica los globos como militares o con fines de espionaje y no dio más detalles.

La Casa Blanca negó con celeridad la acusación china, que la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, desestimó como un esfuerzo de control de daños por parte de Pekín. «Cualquier afirmación de que el gobierno de Estados Unidos opera globos de vigilancia sobre la República Popular China es falsa», dijo en un comunicado. «Es China la que tiene un programa de globos de vigilancia a gran altitud para la recogida de información de inteligencia, conectado al Ejército Popular de Liberación, que ha utilizado para violar la soberanía de Estados Unidos y de más de 40 países de los cinco continentes», afirmó Watson.

China no ha ofrecido «ninguna explicación creíble» de las intrusiones, añadió. Con anterioridad, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró en una entrevista a MSNBC: «Es absolutamente falso. No estamos volando globos sobre China». El Departamento de Defensa estadounidense no respondió a una petición de comentarios. Kirby dijo en un comentario por separado que la Casa Blanca no sabe aún qué eran los otros tres objetos voladores derribados desde el viernes, pero que el gobierno dará a conocer más detalles en cuanto se capturen y analicen los restos.