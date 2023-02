El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este miércoles que el egipcio Saif al Adel, considerado el 'número dos' de Al Qaeda, es el líder 'de facto' del grupo terrorista. El Departamento de Estado estadounidense ha corroborado así un informe previo de Naciones Unidas, que señalaba que Adel vive actualmente en Irán. El portavoz del Departamento, Ned Price, ha indicado que la presencia de Adel en territorio iraní «no es más que otro ejemplo del amplio apoyo de Irán al terrorismo y de sus actividades desestabilizadoras en Oriente Próximo y en otros lugares», ya que ofrece refugio a Al Qaeda.

Así, Price ha indicado que «el presidente (estadounidense, Joe Biden) ha asegurado que no va a permitir que surjan amenazas que suponen un desafío para Estados Unidos o los socios y aliados. »Vamos a actuar con decisión para desbaratar esas amenazas«, ha aseverado al tiempo que ha recordado que Washington el año pasado »eliminó al entonces líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri" en Kabul.

Al Adel, que forma parte de la lista de los criminales más buscados por el FBI, sería el líder «de facto e indiscutible del grupo», según opinaron distintos Estados miembro durante discusiones de seguridad en los meses de noviembre y diciembre, tal y como se desprende de un informe que ha circulado en los últimos días. «Su liderazgo no puede ser declarado debido a la sensibilidad de Al Qaeda a las preocupaciones de los talibán afganos de no reconocer la muerte de Al Zawahiri en Kabul y el hecho de la presencia (de al Adel) en la República Islámica de Irán», reza el documento, recogido por el diario 'The Guardian'.

Por el momento, Al Qaeda sigue sin confirmar la muerte de su líder, Ayman al Zawahiri, en un ataque de un dron estadounidense el 31 de julio en Kabul. Tras la muerte de su fundador, Usama bin Laden, en una operación estadounidense en Abotabad (Pakistán) el 2 de mayo de 2011, el grupo terrorista tardó apenas un mes en anunciar que su 'número dos', el egipcio Al Zawahiri, tomaba las riendas. Los expertos coinciden en apuntar a que el heredero 'natural' de Al Zawahiri sería Al Adel, quien podría intentar abandonar Irán hacia el vecino Afganistán, donde las nuevas autoridades talibán son el mejor aliado de Al Qaeda y donde tradicionalmente ha estado la cúpula de la organización.