El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich que cree que en Ucrania «nos espera una guerra larga» y resaltó la decisión de seguir apoyando a quienes se oponen a la invasión rusa el tiempo que sea necesario.

Scholz hizo esas declaraciones en un diálogo posterior a un discurso pronunciado ante la plenaria de la conferencia y explicó que debido a que la guerra durará todavía un tiempo es necesario coordinar el apoyo a Ucrania entre los aliados y a la vez evitar una confrontación directa entre Rusia y la OTAN.

En el apoyo a Ucrania una prioridad es aumentar la resiliencia europea y reducir dependencias y dijo que a ese respecto los alemanes «saben de lo que están hablando» por que han tenido que hacerlo a lo largo del último año en materia energética. «Nos hemos hecho independientes de Rusia en materia energética, eso implicó un gran esfuerzo», recordó Scholz en alusión a la reducción drástica de la importación de gas y petróleo procedente de ese país, que por otro lado ya hace unos meses cortó el suministro gasístico a Alemania.

Con respecto a los envíos de armas Scholz resaltó que es importante que los carros de combate que se han ofrecido realmente se envíen y apeló a los aliados a cumplir sus compromisos. «Hemos llegado a un acuerdo para enviar 'Leopard 2'. Los que los tienen deben hacerlo. Y no entiendo que haya demoras justo de parte de algunos que antes me apremiaban». Scholz eludió responder una pregunta sobre un posible envío futuro de envío de aviones de combate. «No están en el orden del día. Hemos tomado una decisión sobre los carros de combate y hay que implementarla. Hay que ir paso a paso», dijo.