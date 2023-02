El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo este viernes que la propuesta china de paz para Ucrania debe mejorarse «para ser creíble» y «para que China no sea vista como parcial» en el conflicto.

En unas declaraciones previas a su entrada en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Borrell afirmó que «no quería descalificar» la propuesta china, «que no es un plan», pero enumeró sus defectos: no es operacional, no ha sido consultada con las dos partes en conflicto y pone, además, en el mismo plano «al agresor y al agredido».

Recordó que anteriores iniciativas de paz como las que promovieron Senegal o Indonesia incluyeron misiones diplomáticas de sus enviados a Moscú y a Kiev para promover esas propuestas, así que animó a los chinos «a que vayan a Kiev, como fueron a Moscú».

Insistió en que la propuesta de Pekín «contiene elementos interesantes», entre ellos el no recurso a las armas nucleares, el intercambio de prisioneros o los acuerdos del grano, pero eso no es suficiente, recalcó. En cualquier caso, dijo esperar a que hoy mismo el representante de China en el Consejo sea más explícito y detalle mejor algunos de los aspectos aún sin definir en la propuesta de su gobierno.