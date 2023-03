El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, los llamados «cinco sabios», consideran que Alemania logrará esquivar la recesión pero ven grandes riesgos para la economía derivados de las altas tasas de inflación y del deterioro de las condiciones de crédito por el alza de intereses. Con respecto a las turbulencias en los mercados financieros el informe señala que, pese a que la incertidumbre ha crecido por el cierre del Silicon Valley Bank y la compra de Credit Suisse por el UBS, la situación no debe compararse con la de la crisis financiera de 2008 y, también, advierte de que la crisis energética no ha pasado.

El pronóstico de crecimiento para este año es del 0,2 % y para el año próximo del 1,3 %. Sin embargo, el informe, presentado este miércoles, advierte de que la alta inflación implica un debilitamiento de la demanda interna, con lo que esta pierde fuerza como motor de recuperación. Para este año los sabios esperan una tasa de inflación del 6,6 %, mientras que para 2024 pronostican una tasa promedio del 3 %. «La perspectiva a corto plazo ha mejorado con respecto al otoño de 2022 pero sigue siendo tensa. La alta inflación sigue siendo una dura carga para la coyuntura», dicen los sabios en su informe.

Justamente la necesidad de luchar contra la inflación, para lo que el BCE ha recurrido a la herramienta tradicional de subir los tipos de interés, implica una riesgo puesto que lleva a que los créditos se hagan más caros, lo que puede frenar inversiones de las empresas. El informe señala que, debido a que la inflación en la eurozona está todavía claramente por encima de la meta del 2 % del BCE, a lo largo del año puede haber nuevas alzas de intereses.

Por otro lado, la inseguridad en los mercados financieros dificulta la lucha contra la inflación por parte de los bancos centrales. Pese a la tensa situación económica, el mercado laboral en Alemania sigue siendo estable. Los sabios esperan un ligero aumento del empleo hasta 2024 y un aumento de los salarios del 5,9 % en 2023 y del 4,5 % en 2024. «Para 2023 el aumento de los salarios será menor que la inflación. Solo se puede contar con un aumento de los salarios reales en 2024. Ello probablemente impulsará el consumo privado», señaló el experto en el mercado de trabajo del Consejo, Achim Truger.

Las perspectivas para las finanzas públicas, según el informe, han mejorado debido a que los gastos derivados de medidas para compensar el alza de la energía serán menores que lo que se había presupuestado. El déficit, según los sabios, será este año del 1,6 % del PIB y el año próximo del 0,4 % del PIB. La deuda bajará del 67,4 % del PIB al 63,5 % del PIB el año próximo. Los sabios advierten también que la crisis energética no ha pasado y avisan del peligro de que el próximo invierno pueda haber un alza de los precios o incluso escasez.

«La crisis energética no ha terminado. Para volver a llenar por completo los depósitos de gas y evitar una escasez en el próximo invierno tenemos que seguir ahorrando energía», dijo la experta en asuntos energéticos, Veronika Grimm. Esa advertencia está ya en el título del informe -«Un invierno suave no hace una primavera»- en el que se resalta que una de las razones por las que la interrupción del suministro de gas ruso han sido las temperaturas relativamente altas en los meses invernales. Por otro lado, el informe señala que las medidas para frenar el alza de los precios de la energía para el consumidor final, que han sido exitosas, pueden hacer bajar la disposición al ahorro.

Un desarrollo que puede convertirse en un factor positivo para la economía alemana es el abandono de las drásticas medidas contra la covid por parte de China. Esto podría llevar a un aumento de la demanda china lo que favorecería el comercio exterior alemán. Sin embargo, el informe advierte del riesgo de que ello se vea frenado por las tensiones entre China y EEUU, que pueden resultar una carga para el comercio internacional. Y en cuanto a las turbulencias financieras aclara que a diferencia de entonces, según el informe, las dificultades actuales de algunos bancos no están relacionadas con productos financieros que prácticamente no tenían valor alguno, Además, no ha habido una interrupción del suministro de créditos a la economía real.