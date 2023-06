El ex primer ministro británico Boris Johnson «engañó deliberadamente» a la Cámara de los Comunes sobre el «partygate», las fiestas en la residencia de Downing Street durante la pandemia, según la conclusión de un comité parlamentario, que, en una primera reacción hoy al informe, Johnson calificó de «basura».

«Llegamos a la conclusión de que cuando le dijo a la Cámara y a este comité que se estaban cumpliendo las reglas y la orientación, su propio conocimiento era tal que deliberadamente engañó a la Cámara y a este comité», señaló la conclusión del Comité de Privilegios, que investigó el «partygate» durante más de un año. Johnson, que estuvo al frente del Gobierno entre julio de 2019 y septiembre de 2022, anunció el pasado viernes que abandonaba, con efecto inmediato, su escaño como diputado por la circunscripción inglesa de Uxbridge & South Ruislipo, por considerar que el comité le había «dejado claro» en una carta que se preparaba para expulsarle de la Cámara Baja.

El comité, que tiene mayoría conservadora aunque estuvo presidido por la laborista Harriet Harman, recomienda en el informe que Johnson, de 58 años, sea suspendido de la Cámara de los Comunes durante un periodo de 90 días, si bien admite que esto no se aplicará porque el político ya ha dimitido como parlamentario.

El antiguo jefe del Gobierno fue «cómplice de la campaña de abuso e intento de intimidación del comité», indica la investigación, y le veta el acceso a la cámara al recomendar «que no tenga derecho a pase como ex parlamentario». A finales de 2021, cuando salió a luz el escándalo, Johnson aseguró en los Comunes que no tenía conocimiento de que se rompieran las restricciones sociales que estaban en vigor durante la pandemia. En su primera reacción hoy al informe, Johnson calificó de «basura» el informe que le acusa de engañar deliberadamente a la Cámara de los Comunes.

«El comité dice que engañé deliberadamente a la Cámara y que cuando hablé estaba ocultando conscientemente a la Cámara mi conocimiento de hechos ilícitos. Eso es basura. Es una mentira. Para alcanzar esta conclusión enloquecida, el comité se ve obligado a decir una serie de cosas que son absurdas o que los hechos contradicen», dijo Johnson.

En un comunicado, el ex jefe de Gobierno conservador consideró que hoy es «un día espantoso para los diputados y la democracia» y aseguró que ningún parlamentario está «a salvo de una vendetta». «Este informe es una farsa. Me equivoqué al creer en el comité o en su buen fe. La terrible verdad es que no soy yo quien retorció la verdad para adaptarla a mis propósitos. Es Harriet Harman y su comité», agregó.