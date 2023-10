Mezquitas y funcionarios de Hamás dijeron el viernes a los habitantes de la Franja de Gaza que permanecieran en sus casas, desafiando el llamamiento del ejército israelí para que más de un millón de civiles se trasladaran al sur en un plazo de 24 horas, en vísperas de su esperada ofensiva terrestre. Cualquier incursión podría ser decisiva en los combates entre el ejército israelí y el grupo militante palestino Hamás, que el sábado lanzó el ataque más sangriento contra el país desde la guerra árabe-israelí de 1973. Israel ya ha lanzado sobre Gaza los ataques aéreos más intensos de su historia, ha movilizado a 300.000 reservistas y ha acumulado tanques cerca de la frontera en respuesta al asalto de Hamás. Las amenazas de una invasión terrestre han evocado imágenes de la Nakba, la palabra árabe para catástrofe que se refiere a la guerra de creación de Israel en 1948 que condujo a su despojo masivo.

El analista de Gaza Talal Okal describió la orden israelí de reubicación como un «intento de empujar al pueblo palestino de Gaza a la Nakba». «Al igual que hicieron en 1948 cuando expulsaron a la gente de la Palestina histórica arrojando barriles de explosivos sobre sus cabezas, hoy Israel está repitiendo esto ante los ojos del mundo y las cámaras en directo», declaró Okal a Reuters. En Gaza, las mezquitas difunden el mensaje: «Aférrense a sus casas. Aférrense a su tierra». Los militantes de Hamás mataron a más de 1.300 israelíes en su ataque del sábado. Los ataques aéreos israelíes en respuesta han matado hasta ahora a más de 1.400 personas en Gaza, según las autoridades de la zona. El ejército israelí dijo a los civiles de la ciudad de Gaza que «evacuen el sur por su propia seguridad y la de sus familias y se distancien de los terroristas de Hamás que los están utilizando como escudos humanos». «Los terroristas de Hamás se esconden en la ciudad de Gaza dentro de túneles bajo las casas y dentro de edificios poblados por civiles inocentes de Gaza», añadió.

Hamás insta a los palestinos a ignorar el llamamiento, describiéndolo como desinformación destinada a sembrar el pánico y facilitar el plan de Israel de invadir y destruir al grupo militante. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos calificó el viernes de «horrendo» el llamamiento militar y afirmó que el enclave se estaba convirtiendo rápidamente en un «agujero infernal». El presidente palestino, Mahmud Abbas, dijo en Ammán al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que «rechaza el desplazamiento forzoso» de palestinos en Gaza, informó la agencia oficial palestina de noticias WAFA. Afirmó que tal acontecimiento constituiría una «segunda Nakba» y añadió que deben permitirse inmediatamente corredores humanitarios en el enclave para evitar un desastre humanitario, según el informe. «Ordenar a un millón de personas de Gaza que evacuen, cuando no hay ningún lugar seguro al que ir, no es una advertencia eficaz. Las carreteras son escombros, el combustible escasea y el principal hospital se encuentra en la zona de evacuación», dijo Clive Baldwin, asesor jurídico principal de Human Rights Watch. Eyad Al-Bozom, portavoz del Ministerio del Interior de Hamás, instó a los árabes de todo el mundo y especialmente de los países que tienen frontera con Israel a apoyar a la población de Gaza. «Decimos a la población del norte de Gaza y de la ciudad de Gaza que no se muevan de sus casas ni de sus lugares. Llevando a cabo masacres contra los civiles, la ocupación quiere desplazarnos una vez más de nuestra tierra», afirmó. «El desplazamiento de 1948 no se producirá. Moriremos y no nos iremos», afirmó Bozom en una conferencia de prensa celebrada en el hospital Shifa de la ciudad de Gaza. (