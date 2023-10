Convocan una nueva concentración en Palma en apoyo a Palestina

Colectivos y movimientos sociales activistas por los derechos del pueblo palestino han convocado a través de redes sociales una nueva concentración de apoyo a Palestina este próximo miércoles, 18 de octubre, a las 20.00 horas, en la plaza de Cort de Palma. La concentración de este próximo miércoles se llevará a cabo bajo el lema 'Palestina Libre. Contra el apartheid y la limpieza étnica, la voluntad de existir y vivir de un pueblo'. A esta convocatoria se ha sumado Ciutadans per Palestina - Mallorca, la agrupación organizadora de la concentración llevada a cabo esta semana, en la plaza de España de 'Ciutat', bajo el lema 'Mallorca con el pueblo Palestino. Viva Palestina Libre'. Con el anuncio de su participación, Ciudadanos por Palestina ha querido dejar claro que continúan organizando y promoviendo actos en solidaridad con la causa del pueblo palestino. «No desfalleceremos», ha asegurado el portavoz de la agrupación, Frederic Guillem, quien ha animado a los ciudadanos a acudir y participar de la concentración.

200 personas la semana pasada

Esta semana, unas 200 personas se concentraron en la plaza de España de Palma para responsabilizar a la ideología del sionismo como responsable del genocidio de Israel en Palestina y para reclamar un boicot al país hebreo y que se ponga fin al genocidio en Palestina. La concentración, convocada por las redes sociales por Ciutadans per Palestina - Mallorca, clamó contra el «sionismo imperialista que perpetúa el genocidio criminal de Israel desde 1948». Presidió la concentración una pancarta con el lema 'Aturem el genocidi a Palestina' y se escucharon lemas como «fuera las fuerzas de ocupación», «el único terrorista el estado sionista», «viva la lucha del pueblo palestino», «contra el sionismo y su violencia, ahora y siempre resistencia» o «quien siembra la miseria recoge la rabia». La concentración duró unos 30 minutos y concluyó con gritos de «Palestina, libertad», «Israel no existe» y «Gaza resiste». Entre los asistentes se pudo ver a representantes de MÉS per Mallorca y Podemos. En declaraciones a los medios antes de la concentración, el portavoz de la plataforma, Frederic Guillem, explicó que la convocatoria había surgido de manera espontánea entre simpatizantes de la causa palestina. Guillem insistió en que la lucha del pueblo palestino no la representa Hamas y que están en contra de la ocupación de Israel y de sus «atentados contra la población civil». También criticó que con los impuestos se esté financiando «crímenes contra la humanidad».

El portavoz reivindicó asimismo la legitimidad de Palestina para tener un estado propio y vivir en libertad. La concentración, según quedó recogido en un manifiesto, no ataca ninguna religión ni identidad, aunque insiste en señalar al sionismo, «entendido como pensamiento único dentro del judaísmo», como responsable directo del genocidio perpetrado en los territorios palestinos. Los manifestantes acusaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de deshumanizar a los palestinos «como hicieron los nazis con los judíos». «El sionismo quiere asimilarse como pensamiento único dentro del judaísmo y, de esta manera, se aprovecha para desacreditar como antisemita cualquier critica a un proyecto imperialista que utiliza el nombre de Israel y la estrella de David para perpetrar sus atrocidades», sigue el manifiesto. Para los convocantes, este extremo es una falacia «fácilmente desmontable» teniendo en cuenta, por ejemplo, que las comunidades judías ultraortodoxas «reniegan» del sionismo.

El manifiesto alerta igualmente de que la «maquinaria de propaganda sionista» está focalizando únicamente en Hamas la contraofensiva palestina para equipararla con el fundamentalismo islámico. Sin embargo, recuerdan que existen hasta 13 colectivos armados que están participando en la defensa de los territorios ocupados, entre ellos el Frente Popular de Liberación, de carácter marxista y laico. Señalan igualmente que Gaza y Cisjordania son dos de los territorios más densamente poblados del mundo por la presión que Israel ejerce sobre ellos «para arrinconarlos en un espacio cada vez más reducido».

Manifestaciones a favor y en contra de Israel en todo el mundo

La guerra en Oriente Medio ha desencadenado este sábado nuevas manifestaciones a favor y en contra de Israel y de la causa palestina, entre llamados a que se respete el derecho humanitario tras el fin del ultimátum israelí para evacuar el norte de Gaza. Cientos de personas se manifestaron en ciudades como Barcelona, Berlín, Frankfurt y Londres en apoyo a los palestinos, entre advertencias de la Policía británica de que quien muestre respaldo al grupo islamista Hamás puede ser arrestado.

Manifestación este sábado en Londres a favor de Palestina. Foto: EFE

Manifestación este sábado en Dublín, Irlanda. Foto: Reuters.

Manifestación este sábado en Pamplona. Foto: EFE.

Ante el ultimátum de Israel para forzar el éxodo de más de 1,1 millones de personas del norte de la Franja de Gaza, países y organismos árabes mostraron su indignación ante lo que calificaron de «crímenes de guerra» contra los palestinos.