La ONU confirmó este sábado que los cuatro grandes hospitales de Gaza, ubicados en el norte de este territorio palestino, han quedado completamente rodeados por el ejército israelí, mientras las organizaciones humanitarias afirman estar «horrorizadas» por los bombardeos y otros ataques incesantes contra esas infraestructuras. «Pacientes, que incluyen bebés, y civiles que buscan alivio están bajo ataque y no tienen a donde ir. Es una afrenta hacer la guerra alrededor y contra los hospitales», denunció la organización humanitaria Consejo Noruego para los Refugiados.

Israel afirma que el movimiento islamista Hamás usal as infraestructuras médicas para operar y a los civiles como escudos humanos, pero la organización recordó que le corresponde probar que esto es cierto, lo que no ha hecho hasta ahora. Incluso si esto fuese así, el país atacante debe respetar los principios humanitarios y asegurarse de que los civiles no sufren daños, dijo. «La destrucción que están sufriendo los hospitales en Gaza es insoportable y debe parar, ni siquiera el hospital de niños se ha salvado de la violencia», denunció el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La ofensiva militar israelí contra Gaza ha provocado en 35 días más de 11.000 muertos y cerca de 25.000 heridos, según cifras de Naciones Unidas. Los hospitales asediados prácticamente ya no pueden atender a los heridos. El más importante -hospital Al-Shifa- se ha quedado sin electricidad tras agotarse totalmente el combustible con el que hacía funcionar los generadores, mientras que otros dos centros médicos de referencia, incluido el de atención a niños, también han dejado de funcionar tras sufrir graves daños. Israel ha indicado que los civiles en el norte de Gaza -que se cuenta aún en unos 300.000- podrán salir de ese sector durante pausas diarias de los bombardeos.

La Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU indicó que, por esta promesa, este viernes unas 30.000 personas abandonaron Wadi Gaza (una zona en el norte) a través de un corredor abierto por el ejército, pero que por la tarde hubo varias explosiones en ese camino y que eso provocó muertos y heridos.