El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado su condena a la muerte de civiles palestinos a manos de Israel, que junto a su disposición al reconocimiento unilateral de Palestina abrió una crisis diplomática con Israel el pasado viernes, después de su viaje oficial a la zona.

En un gran acto del PSOE en IFEMA en Madrid, ante 9.000 simpatizantes, ha reiterado que condena tanto los "atentados terroristas de Hamás" que es "una banda terrorista", según ha remarcado, como la muerte de civiles palestinos. Además ha indicado que la condena a ambos hechos no se tata de una cuestión "de partidos ni ideologías" sino de "humanidad".

Frente a las críticas lanzadas por el PP, que le acusaron a acudir a un país en guerra a generar discordia, ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo que estén "con los derechos humanos" si no quieren apoyar al Ejecutivo. "Yo no lo voy a pedir a esta oposición que siempre está en el no, que esté con el Gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos, que es lo que estamos defendiendo desde el Gobierno de España", ha indicado.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en un acto del PSOE organizado para reivindicar al recién nombrado Gobierno y como contestación a las protestas ante las sedes del PSOE y las multitudinarias manifestaciones contra la ley de amnistía pactada con ERC y Junts, a cambio de sus votos para la investidura.

El auditorio, al que han llegado simpatizantes socialistas de todo el país, estaba plagado de banderas de España y de la Unión Europea, igual que en la manifestación organizada el domingo pasado por varias asociaciones en la Plaza de Cibeles (Madrid) en contra de la medida de gracia y los pactos de Sánchez con los independentistas.

LA AMNISTÍA, UNA DECISIÓN "TRASCENDENTE"

Durante su intervención de este domingo Sánchez también se ha referido a las movilizaciones y ha vuelto a defender la amnistía al señalar que se trata de una decisión "trascendente" para la democracia española. En este sentido ha afirmado que la aprobación de esta norma va a beneficiar "incluso a quienes se movilizan en contra, porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca". Además ha señalado que PP y Vox están clamando en esas manifestaciones para que España se defienda ante un riesgo que a su juicio "no existe" porque "España no se va a romper".

Sánchez se ha denunciado los "ataques" y "asedios" contra las sedes socialistas y ha trasladado que a su juicio se producen porque son espacios democráticos de deliberación "donde han surgido las principales conquistas sociales" que luego se han trasladado a los congresos del PSOE y posteriormente al BOE. "Por eso, compañeros y compañeras, atacan las casas del pueblo", ha señalado.

En este sentido ha lanzado un mensaje de resistencia a sus bases: "Podrán asediar y atacar las casas del pueblo, pero nunca van a poder derribar los principios y valores del Partido Socialista Obrero Español, porque tenemos raíces muy profundas".

'KEEP CALM AND CARRY ON'

El secretario general del PSOE también ha tenido palabras de agradecimiento para el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha intervenido antes que Sánchez y ha asegurado que parte del resultado electoral de las elecciones del 23 de julio, que finalmente ha permitido un Gobierno socialista, es gracias a su intervención en la campaña. "Te damos las gracias porque, cuando las cosas se pusieron difíciles, y se pusieron muy difíciles, José Luis estuvo ahí echando una mano", ha señalado.

Sánchez ha asegurado que habrá "cuatro años de Gobierno progresista" de avances sociales, convivencia y estabilidad institucional en España. "Por eso no va a haber ni Trump,ni Milei, ni Bolsonaro, ni el holandés Wilders, ni Feijóo, ni Abascal, va a haber cuatro años de gobierno progresista", ha lanzado.

Además ha avanzado que durante los próximos años de Gobierno, van a "negociar bien y explicar mejor" lo que han hecho durante los cuatro años anteriores y lo que van a hacer en los siguientes.

Sánchez se ha quejado de los "insultos" de PP y Vox y afirma que van a responder con calma, serenidad y sentido del humor. En este sentido ha pedido a los socialistas que en esta legislatura hagan como dice el lema "Keep calm and carry on" es decir, "ante todo mucha calma y a seguir hacia adelante", ha explicado.

"VALENTÍA Y COMPROMISO" DE SÁNCHEZ EN ISRAEL

Al inicio del acto ha tomado la palabra la presidenta del partido Cristina Narbona, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y ambos han felicitado a Sánchez por su condena a la muerte de civiles palestinos. "Estamos muy orgullosos de ti, de haberte oído defender la vida en Palestina, y en Israel", ha indicado la primera.

A este respecto, Zapatero ha dicho que a él también le acusaron de apoyar el terrorismo cuando retiró las tropas de Irak --reproche que lanzó Israel contra Sánchez el pasado viernes--. "Pero llevábamos razón, como tú la llevas ahora", ha señalado. Zapatero considera "digno" de un dirigente socialista decir con claridad que el derecho a la defensa nunca podrá incluir que haya víctimas inocentes, niños o civiles. "Nunca, en ningún sitio, en ningún momento de la historia, ante ningún país. Matar es solo matar", ha señalado, despertando la ovación de los presentes. Por ese motivo se ha mostrado confiado en que las declaraciones de Sánchez durante su gira por Oriente Próximo se recordarán "como un acto de valentía y de compromiso".

HAN AUMENTADO LOS AFILIADOS EN EL ULTIMO MES DE PROTESTAS

Narbona también se ha dirigido a los militantes para que demuestren con palabras y hechos que son distintos a quienes vierten "amenazas, insultos y mentiras" contra ellos, en referencia a los actos vandálicos contra las sedes del PSOE y las manifestaciones ante las casas del pueblo. Sin embargo ha dejado claro que eso no significa "poner la otra mejilla" y tienen el derecho de recurrir a las herramientas que ofrece la democracia y el Estado de Derecho.

Además, ha cifrado los afiliados socialistas en la actualidad en más de 170.000 personas y ha subrayado que a pesar del ambiente en contra que está sufriendo el PSOE, en el último mes y medio se han afiliado 1.440 personas más.

ZAPATERO COMPARA EL FIN DE ETA CON LA AMNISTÍA

Finalmente, Zapatero ha comparado el fin de la banda terrorista ETA, que terminó su actividad bajo su mandato, según ha remarcado, con la aprobación de la amnistía y la situación en Cataluña. "Llegará un día y no tardará muchos años, que un dirigente socialista pueda decir con la misma fuerza que lo he dicho yo, bajo un Gobierno de Pedro Sánchez se aprobó una ley de amnistía que abrió la puerta a la estabilidad, a la normalización, a la convivencia en Cataluña", ha indicado.

El expresidente ha expresado de nuevo su respaldo a esta iniciativa al señalar que no va a romper España sino que va a unir más al país, a España con Cataluña y a Cataluña entre sí.