El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que Rusia ahora «no está preparada para la paz» y eso queda demostrado con el planteamiento del presidente ruso Vladímir Putin de que para entablar negociaciones que pongan fin a la guerra Ucrania debe abandonar los territorios ocupados ilegalmente por fuerzas rusas.

En una conferencia de prensa con la que se clausuró la Cumbre para la Paz en Ucrania, el mandatario dijo que Putin ha cometido varios «errores históricos» desde que inicio su agresión contra Ucrania y esta propuesta es uno más de ellos. «Con este mensaje ha demostrado que su deseo por la paz es cero y esto lo han reconocido todos los países, incluso aquellos que tienen ideas divergentes sobre cómo alcanzar la paz. A veces los errores del enemigo también deben verse como un triunfo», comentó. También sostuvo que Putin se equivocó al intentar sabotear la cumbre y convencer a países que le son más o menos próximos para que no acudieran.

«Hemos contado con la participación de presidentes y representantes a distintos niveles de 101 países y organizaciones, es un éxito. Rusia hizo todo lo que pudo para que algunos no vinieran, pero les agradezco que hayan mostrado su independencia», declaró. En ese sentido, sostuvo que la diplomacia es una vía para buscar la paz, pero en el caso de Ucrania debe estar complementada por una sólida capacidad militar en el campo de batalla, en relación a lo cual dijo -un poco más tarde en la misma rueda de prensa- que el apoyo militar que ha recibido de Occidente, aunque importante, sigue siendo insuficiente y a veces ha llegado tarde.

A una pregunta sobre la forma en la que Putin intenta convencer a los países en desarrollo de que su intención en la guerra de Ucrania es luchar por un mundo multipolar, Zelenski aseguró que el presidente ruso «sólo está luchando por sí mismo» y está haciendo todo lo posible para no quedarse aislado internacionalmente. Zelenski reconoció que muchos países hubieran querido que Rusia estuviera representada en la cumbre, aunque también afirmó que «la mayoría no querría estrechar la mano» a los representantes rusos, y aseguró que Moscú «ha bloqueado todas las iniciativas de paz incluso antes de comenzar la invasión a gran escala» en febrero de 2022.

El presidente ucraniano quitó hierro al hecho de que algunos países asistentes a la cumbre (una docena) no firmaran la declaración final, señalando que «han de respetarse todas las opiniones» y que algunos de los no firmantes podrán unirse más tarde, tras consultar con sus gobiernos. Entre los asistentes que no firmaron destacaron delegaciones como las de Brasil, India, Arabia Saudí o Sudáfrica.