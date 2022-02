Presentado en el Salón de Ginebra 2002, el Sorento es un automóvil clave en la historia de Kia. Con él, la marca daba un nuevo paso adelante y se adentraba en un segmento en el que nunca había competido, desafiando a muchas marcas establecidas con un producto de elevada calidad. Desde entonces se han comercializado más de 3 millones de unidades del Sorento, alrededor de 350.000 en Europa y más de 37.000 en España, donde se puso a la venta por primera vez hace 21 años.

El Kia Sorento es uno de los pilares de la gama Kia y un referente entre los crossover y SUV de su categoría. En su última generación, presentada hace un año, incide en sus valores tradicionales: calidad, diseño, tecnología, espacio, confort, entre otros. Además, el nuevo Sorento marca nuevos estándares en sostenibilidad (con versiones HEV y PHEV), seguridad (con cinco estrellas EuroNCAP y un impresionante despliegue de sistemas de asistencia) y conectividad, con la última generación del aclamado sistema Kia Connect.

En poco más de un año de vida ya ha cosechado numerosos premios (mejor SUV grande en los ‘Women’s World Car of the Year’ de 2021, Volante de Oro 2020 en Alemania, ‘Coche del Año’ en los Best Car Awards de Carbuyer en el Reino Unido, Red Dot Award y el iF Award de diseño).