El EQS SUV es el primer SUV de lujo con propulsión exclusivamente eléctrica de Mercedes-EQ, que combina muy altas exigencias funcionales y aerodinámicas con una estética innovadora. Prueba de ello son las amplias superficies modeladas, la reducción de las juntas, las transiciones sin solución de continuidad y sus proporciones llamativamente dinámicas para un vehículo con siete plazas.

El habitáculo, por su parte, dispone de unas generosas dimensiones optimizadas para la plataforma de vehículos eléctricos en la que se puede incorporar una tercera fila de asientos y un extenso equipamiento de confort para todos los pasajeros. El equipo más llamativo del interior del vehículo es, sin duda, la innovadora MBUX Hyperscreen, una pantalla de grandes dimensiones que se extiende prácticamente de lado a lado del vehículo y el equipo de sonido con Dolby Atmos de la prestigiosa marca Burmester.

MECÁNICA

En cuanto a la mecánica, la propulsión eléctrica del EQS SUV le permite disponer de una autonomía de hasta 660 kms (según el ciclo WLTP) y una potencia de hasta 400 kW dependiendo de la versión que se vaya a adquirir (Eqs 450+, EQS 450 4 Matic ó EQS 580 4Matic). Todas las variantes funcionan con una cadena cinemática eléctrica en el eje trasero y las versiones 4Matic añaden una segunda unidad en el eje delantero.

El EQS SUV está equipado con una batería de iones de litio de 12 módulos de células con una capacidad total de 107,8 kWh con un software de gestión que permite actualizaciones inalámbricas utilizando la tecnología Over-the-Air (OTA).

El tren de rodaje del nuevo EQS SUV posee un eje de cuatro brazos delante y una suspensión multibrazo detrás. La suspensión neumática Airmatic está equipada de serie con amortiguación regulable progresiva ADS+ con la que es posible elevar el nivel del vehículo en hasta 25 mm. Junto a los programas conocidos de Dynamic Select (Eco, Confort, Sport e Individual) el EQS SUV añade un programa adicional, denominado Offroad. El equipamiento de serie incluye, asimismo, una dirección del eje trasero con un ángulo de orientación de las ruedas de hasta 4,5 grados.

ASISTENCIA

Los sistemas de asistencia a la conducción se han agrupado en cuatro paquetes. Por ejemplo, el paquete Advanced incorporado de serie incluye el paquete de asistencia. Como opción se dispone del paquete Advanced Plus, el paquete Premium o el paquete Premium Plus, con los que se incluye el paquete de asistencia a la conducción Plus. El paquete de asistencia consta de Asistente activo de distancia Distronic; Control de ángulo muerto y función de advertencia al salir del vehículo y Detector activo de cambio de carril. Junto a él, el paquete de asistencia a la conducción Plus incluye Asistente activo de dirección; Asistente de maniobra evasiva; Control activo de ángulo muerto con función de advertencia al bajar del vehículo y Asistente de frenado activo con función de cruce.

Además, equipa de serie el paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás que en combinación con el paquete de asistencia a la conducción dispone de funciones de frenado de emergencia.

SEGURIDAD

En cuanto a la seguridad pasiva, el EQS SUV cuenta con un compartimento de pasajeros rígido, zonas especiales de deformación controlada, modernos sistemas de retenció y reconocimiento de ocupación de los asientos traseros.

Para finalizar, mencionar que Mercedes-Benz ha desarrollado un concepto de seguridad de varias etapas para sistemas de alto voltaje con el fin de impedir descargas eléctricas y cortocircuitos de alta intensidad en el que se incluyen los elementos más esenciales como es la batería y todos los componentes sometidos a una tensión eléctrica mayor de 48 voltios.