El nuevo Peugeot 308 ha sido uno de los seis modelos elegidos como finalista de la edición de 2023 del prestigioso premio Autobest. Este galardón, concedido por un jurado de 31 periodistas especializados independientes europeos, ha reconocido al popular modelo de la marca del león como una de las mejores compras en el ‘Best Buy Car of Europe’ 2023.



El modelo presenta potentes argumentos como su especial desarrollo tecnológico, enfocado a la eficiencia ofreciendo además una gama de motorizaciones particularmente completa que cubre todo el espectro tecnológico: gasolina, diésel e híbrido recargable y que en breve también ofrecerá la versión de propulsión 100 % eléctrica. Lanzado a finales de 2021, el nuevo Peugeot 308 se ha mantenido al alza en las ventas en el mercado europeo entre los modelos compactos del segmento C y ha recibido numerosos premios entre los que destacan el German Car of The Year 2022, el Women’s World Car of The Year 2022, el Red Dot Award 2022 o el Trophée de l’Argus 2022.