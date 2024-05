Una de las marcas que disfruta de una privilegiada posición en el segmento de los SUV es sin duda Hyundai. Y para seguir en este camino con los éxitos que ha conseguido con el Tucson y el Kona, la firma coreana acaba de renovar su tercer modelo, el Bayon, que constituye el acceso a la gama. Un diseño más dinámico, un mejor equipamiento y un interior más elegante son sus principales bazas para incrementar su presencia en el segmento B-SUV.



Aunque es verdad que se trata de un restyling del actual modelo, los cambios introducidos han rejuvenecido el Bayon. Comenzando por el frontal, en el que encontramos una barra LED DRL (Daytime Running Lights) que permite crear una firma luminosa seamless horizon dentro del estilo del nuevo Kona. También apreciamos algunas modificaciones en la forma y patrón del parachoques y rejilla del radiador delantero, que le confieren un aspecto más robusto. La zaga introduce un parachoques rediseñado y no faltan tampoco unas nuevas llantas de 16 y 17’’ que mejoran su aspecto exterior. Todo ello sin olvidar un dinámico resalte en el lateral que proporciona un aspecto en forma de cuña.



La nueva gama estará disponible con un total de nueve colores, de los cuales cuatro son nuevos: Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic y Vibrant Blue Pearl. Además, no faltará un techo bicolor opcional en Negro Phantom con varios colores exteriores.



Lo que no cambia son las dimensiones del vehículo, que se mantienen en los 4,180 m de longitud, 1.775 mm de anchura y 1.490 mm de altura. También sigue disfrutando de un generoso maletero que alcanza los 411 litros, uno de los más destacados dentro de su segmento.

Interior mejorado El fabricante asiático ha querido ofrecer una interior más agradable para los clientes trabajando en varios aspectos. En primer lugar, en el tema de la iluminación, sustituyendo las bombillas por tecnología LED y en opción ofreciendo la tecnología ambiental delantera multicolor, que permite a los ocupantes ajustar el color de la iluminación interior a su gusto.



Hyundai también ha apostado por incrementar todavía más la seguridad en el nuevo Bayon con una serie de dispositivos –de serie o en opción según versiones- como el asistente de seguimiento de carril, el asistente para evitar colisiones frontales, el detector de vehículos, ciclistas o peatones, o el sistema BCA (Blind Spot Collision-Avoidance Assist). Este último utiliza varios sensores situados alrededor del vehículo para controlar las curvas y si detecta otro vehículo, muestra una alerta visual en los retrovisores exteriores.



En caso de necesidad, el sistema actúa sobre el freno para evitar la colisión o reducir en su caso los efectos. Otro aspecto a destacar es la mejora de la conectividad del vehículo, introduciendo la posibilidad de actualizaciones de los mapas de navegación a través de la nube (OTA). Las diferentes informaciones del funcionamiento del vehículo o de sus funciones se reflejan ahora en un panel LCD de 4,2» y una pantalla de navegación audiovisual de 10,25» con diferentes gráficos, Apple Carplay y Android Auto, cargador inalámbrico y la última actualización telemática de Bluelink.



No faltan dos puertos USB-C, uno en la parte delantera y otro en la trasera, que facilitan la carga de los dispositivos tecnológicos que utilicen los clientes. El primero de ellos permite la conexión del teléfono al sistema de infoentretenimiento del vehículo. Dos motores gasolina Donde no hay cambios es en el tema de las motorizaciones. La firma surcoreana mantiene el 1.2 MPI de 4 cilindros y cambio manual de 5 relaciones como versión de entrada en la gama con sus 79 cv y está disponible con los acabados Klass y Maxx.



Como versión más potente, encontramos la variante 1.0T GDI MHEV que monta el propulsor de 3 cilindros turboalimentado y con hibridación ligera de 48 voltios, que amplía su rendimiento hasta los 100 cv. Además, el modelo disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.



También está provisto de un cambio manual de seis relaciones, si bien, también puede equipar un cambio automático de doble embrague DCT de siete marchas. A los dos acabados antes indicados, esta versión añade el más lujoso y co