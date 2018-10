Sánchez defiende las autonomías frente a los que enarbolan el «fantasma de la recentralización»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el Estado de las autonomías frente a quienes «intentan airear el fantasma de la recentralización», asegurando que este régimen ha sido «un acelerador histórico para las regiones que sufrieron los efectos del peor centralismo».

Así lo ha asegurado durante su intervención en el acto inaugural de la ampliación de las instalaciones de la empresa farmacéutica Reig Jofre en Toledo, donde ha hecho una defensa del «valor del autogobierno».

«La lección que hay que sacar de la Constitución española es que no hay democracia si no hay reconocimiento de la diversidad territorial y no habrá diversidad territorial si no hay democracia», ha aseverado.