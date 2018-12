Los políticos presos en Lledoners preparan huelgas de hambre

Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva, los siete dirigentes independentistas presos en la cárcel de Lledoners (Barcelona), han exhibido unidad en una fotografía realizada en el interior del centro penitenciario. Asimismo, se ha dado a conocer que preparan acciones de protesta que, en algún caso, podrían incluir una huelga de hambre.

En concreto, el expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el también diputado de esta formación y exconseller Jordi Turull han comunicado a la dirección del centro penitenciario que este sábado inician una huelga de hambre, según fuentes penitenciarias.

Los independentistas presos quieren denunciar su situación y exigir al Tribunal Constitucional que conteste a sus recursos, con el fin de que, si son desestimados, puedan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Twitter

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha difundido la fotografía desde su cuenta en Twitter, en la que aparecen los políticos presos posando sonrientes en un patio de la prisión.

Junto a la instantánea, Carles Puigdemont ha escrito: «Esta imagen pone al Estado ante el espejo. Se le gira en contra a fuerza de dignidad, resistencia y determinación. ¡Mucha fuerza, amigos! La injusticia os encierra, la dignidad os libera. Un abrazo a todos, también para Dolors Bassa y Carme Forcadell».

Aquesta imatge posa l'Estat davant del mirall. Se li gira en contra a força de dignitat, resistència i determinació. Molta força amics! La injustícia us hi tanca, la dignitat us allibera. Una abraçada a tots, també per a la @dolorsbassac i la @ForcadellCarme. pic.twitter.com/imZzuM4oXc