El exlíder del Ku Klux Klan felicita a Vox: «La Reconquista empieza en Andalucía»

Primero fue la felicitación de la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen; ahora es el exlíder del Ku Klux Klan, David Duke, quien ha mostrado su apoyo a Vox tras su irrupción en las elecciones andaluzas.

En un tuit, publicado este lunes, Duke ha celebrado el éxito del partido español de extrema derecha: «La Reconquista comienza en Andalucía».

En su breve mensaje, apunta a los escaños logrados por el partido de Santiago Absacal. «12 escaños y el fin del régimen socialista».

????????️ VOX triumphs in Andalusia! 12 seats and the end of the socialist regime ???????? #EspañaViva makes it history and shows that change is possible. The Reconquista begins in the Andalusian lands and will be extended in the rest of Spain ???? #AndalucíaPorEspaña https://t.co/qF4R2PA5e3